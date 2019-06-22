Ученые раскрыли подробности, как курили коноплю на Алтае 25 веков назад

Представители пазырыкской культуры, жившие на территории современной Республики Алтай в древности, практиковали употребление конопли, однако исследователи нашли в остатках семян конопли и кое-что неожиданное — повышенную концентрацию меди. Исследования провели совместно ученые институтов ядерной физики и археологии и этнографии из Новосибирска, сообщила издание «Наука из первых рук».

Комплекс предметов, судя по которым пазырыкцы устраивали церемонию «вдыхания паров конопли», был обнаружен в «царских» Пазырыкских курганах (Горный Алтай), датируемых IV-III вв. до нашей эры, еще в середине прошлого века.

Происходил процесс, вероятно, так, как описал Геродот.

«Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия».

В Сибирском центре синхротронного излучения Института ядерной физики провели анализ остатков обугленных семян конопли из медной посуды одного из Пазырыкских курганов, хранящейся в Эрмитаже, а также волос погребенных разного пола и возраста из «замерзших» пазырыкских погребений.

Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. предоставлено пресс-службой АлтГУ

Оказалось, что и в тех, и других содержались повышенные концентрации меди. Причиной этого, скорее всего, были пары, содержавшие соединения меди, которые образовывались в результате соприкосновения раскаленных камней с внутренней поверхностью посуды.

Сегодня уже известно, что вдыхание медной пыли или паров соединений меди вызывает «медную лихорадку». Ее симптомы — сильный озноб, высокая температура, потоотделение и судороги в икроножных мышцах. Так что легкое наркотическое опьянение пазырыкцев из-за вдыхания паров конопли усугублялось медным отравлением.

Увечные полагают, что у курящих коноплю симптомы нарастали постепенно. Происходило нарушение психики и расстройства функций нервной системы, появлялась лихорадка — все это дополняло экстатическое состояние людей. Из-за возрастания количества меди в организме появлялся дефицит цинка, а он мог способствовать задержке роста, перевозбуждению нервной системы и быстрой утомляемости.

Ученые считают, что отравления медью у пазырыкцев случались, и масштабы его распространения зависели от распространенности традиции вдыхать конопляные пары над медной посудой под покрывалом из войлока или кожи.