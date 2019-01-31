Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука
210

Ученые выяснили, что кошки — переносчики шизофрении

Токсоплазма gondii- паразит представителей семейства кошачьих и других млекопитающих — может вызывать шизофрению у людей. Это установили ученые в Копенгагене, передает Lenta.ru.

Кошка и девушка.
Кошка и девушка.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ученые проанализировали кровь 2,5 тысячи человек с психическими нарушениями. Оказалось, что у людей с Toxoplasma gondii риск развития шизофрении был почти на 50% выше. Эта связь стала еще более очевидной, когда исследователи учитывали только тех участников, которые не страдали шизофренией на момент заражения инфекцией.

Эта токсоплазма обитает в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах, включая мозг. Паразит влияет на поведение животного — например, у грызунов исчезает страх перед кошками.

Считается, что у зараженных людей, которые составляют половину населения Земли, тоже увеличивается склонность к риску и тревожность.

Пока ученые не утверждают, что есть жесткая причинно-следственная связь, но говорят, что токсоплазма, скорее всего — один из факторов развития шизофрении.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость