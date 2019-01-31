Токсоплазма gondii- паразит представителей семейства кошачьих и других млекопитающих — может вызывать шизофрению у людей. Это установили ученые в Копенгагене, передает Lenta.ru.

Ученые проанализировали кровь 2,5 тысячи человек с психическими нарушениями. Оказалось, что у людей с Toxoplasma gondii риск развития шизофрении был почти на 50% выше. Эта связь стала еще более очевидной, когда исследователи учитывали только тех участников, которые не страдали шизофренией на момент заражения инфекцией.

Эта токсоплазма обитает в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах, включая мозг. Паразит влияет на поведение животного — например, у грызунов исчезает страх перед кошками.

Считается, что у зараженных людей, которые составляют половину населения Земли, тоже увеличивается склонность к риску и тревожность.

Пока ученые не утверждают, что есть жесткая причинно-следственная связь, но говорят, что токсоплазма, скорее всего — один из факторов развития шизофрении.