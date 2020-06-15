Ученые выяснили, что люди «по-медвежьи» способны впадать в спячку. В России это может пригодиться

Ученые США и Японии выяснили, каким образом люди могут впасть в спячку на несколько месяцев, пишет « Nation news ».

Исследователи выяснили, что активизация определенных мозговых нейронов в организме человека может спровоцировать впадание в режим гибернации — спячки. Таким образом, человек способен спать подобно медведям и суркам.

Эксперименты независимо друг от друга провели японские и американские ученые, результаты деятельности которых опубликовали в журнале Scientist.

Удалось выявить, что конкретная группа нейронов, находящаяся в гипоталамусе, схожа по строению и свойствам с группой нейронов у мышей и крыс. Ученые активировали клетки у подопытных животных, чем спровоцировали анабиоз.

Белый медведь. Carlos Bretón , СС0

Стоит отметить, что организм мышей и крыс не предполагает гибернацию, однако специалисты смогли запустить у них процесс спячки.

Ученые уверены, что последующее изучение такой особенности позволит, к примеру, транспортировать тяжелых пациентов.

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