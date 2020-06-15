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15 июня
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Ученые выяснили, что люди «по-медвежьи» способны впадать в спячку. В России это может пригодиться

Ученые США и Японии выяснили, каким образом люди могут впасть в спячку на несколько месяцев, пишет «Nation news».

Девушка спит.
Девушка спит.
CC0

Исследователи выяснили, что активизация определенных мозговых нейронов в организме человека может спровоцировать впадание в режим гибернации — спячки. Таким образом, человек способен спать подобно медведям и суркам.

Эксперименты независимо друг от друга провели японские и американские ученые, результаты деятельности которых опубликовали в журнале Scientist.

Удалось выявить, что конкретная группа нейронов, находящаяся в гипоталамусе, схожа по строению и свойствам с группой нейронов у мышей и крыс. Ученые активировали клетки у подопытных животных, чем спровоцировали анабиоз.

Белый медведь.
Белый медведь.
Carlos Bretón, СС0

Стоит отметить, что организм мышей и крыс не предполагает гибернацию, однако специалисты смогли запустить у них процесс спячки.

Ученые уверены, что последующее изучение такой особенности позволит, к примеру, транспортировать тяжелых пациентов.

Ранее алтайский невролог-сомнолог рассказала altapress.ru, как правильно засыпать и почему людям снятся кошмары. Советуем прочитать, если интересно, почему не стоит пить снотворное, ворочаться и считать овец, когда не получается уснуть.

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