Ученые выяснили, что мужчины острее переживают боль

Канадские ученые экспериментально установили, что мужчины и женщины по-разному реагируют на боль. Выяснилось, что представители сильного пола лучше запоминают болезненные ощущения и острее реагируют, когда им позднее вновь приходится их переживать. У женщин такой гиперчувствительности не оказалось, пишет Полит.ру.

Специалисты проводили опыты на мышах и людях-добровольцах. На первом этапе подопытных подвергали незначительным ожогам. Людей просили оценить боль по стобалльной шкале, а об ощущениях мышей судили по скорости, с которой они отскакивали от источника тепла.

После нескольких испытаний добровольцам дали отдохнуть, а на следующий день вновь повторили опыт с легкими ожогами. Мужчины отметили, что чувствуют более сильную боль, чем накануне, а самцы мышей более остро реагировали на раздражитель. Ученые предположили, что они ожидали более интенсивной боли, и от этого их реакция стала острее.

Мышам после этого ввели препарат, который заставил их забыть о предыдущих испытаниях, и гиперчувствительность к боли исчезла.

Ученые надеются, что результаты опытов могут оказаться полезными в лечении хронической боли у людей. Воздействуя на механизм воспоминаний, врачи в будущем смогут снизить интенсивность болевых ощущений.