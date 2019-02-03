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Ученые выяснили, что за старение и хронические болезни отвечают одни и те же гены

Развитие ряда болезней связано с генами, которые ответственны за преждевременное старение и раннюю смерть, — это было выявлено в ходе исследования международной группы ученых из России, Великобритании и Нидерландов. Об этом сообщил medikforum.ru.

Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.
Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.
vk.com/svr_alt.

Выводы исследователей базируются на данных анализа генетического материала, а также изучения историй болезни более 300 тыс. пациентов в возрасте 37−73 лет. Специалисты сделали заключение, что болезни, которые часто называются «возрастными», обуславливаются теми же генетическими механизмами, которые лежат в основе процесса старения и в конце концов приводят к смерти.

Ученые выявили 12 участков ДНК, от которых может зависеть продолжительность жизни. К примеру, ген HLA-DBQ, как было установлено ими, определял вероятность развития обструктивной болезни легких, диабета, рака и деменции. Помимо этого были идентифицированы пять участков ДНК, влияющих на риски развития рака кожи, коронарной болезни, диабета 2-го типа и на повышение уровней холестерина и глюкозы в организме.

По словам ученых, гены, способные определять степень риска возникновения ряда «болезней старения» демонстрируют сильную корреляцию с продолжительностью здоровой жизни. «Такие заболевания, как рак, диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, инсульт, деменция, вызываются механизмами, лежащими в основе процесса старения. Риск данных заболеваний растет экспоненциально после 40 лет и удваивается каждые восемь лет», — констатировали авторы работы.

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