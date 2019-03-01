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Ученые выяснили, как секс влияет на сон

Австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что две трети людей спят лучше, если перед этим занимались сексом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на CNN.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

Американские ученые также выяснили, что оргазм перед сном повышает уровень гормона окситоцина и понижает уровень кортизола. В итоге человек испытывает глубокую релаксацию, после которой хорошо засыпает и крепко спит.

Кроме того, исследователи сделали вывод, что те, кто хорошо спит, активнее занимаются сексом. Американские специалисты опросили женщин старше 50 лет и узали, что те из них, кто спал менее 7 часов в сутки, реже говорили о своей сексуальной активности, чем те, кто спал в среднем по 8 часов.

По информации сексологов, после полового акта мужчины спят крепче, потому что у них вырабатывается гормон пролактин, вызывающий сонливость, а у женщин после секса повышается уровень женского гормона эстрогена, он способствует крепкому глубокому сну.

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