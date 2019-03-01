Ученые выяснили, как секс влияет на сон

Австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что две трети людей спят лучше, если перед этим занимались сексом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на CNN.

Американские ученые также выяснили, что оргазм перед сном повышает уровень гормона окситоцина и понижает уровень кортизола. В итоге человек испытывает глубокую релаксацию, после которой хорошо засыпает и крепко спит.

Кроме того, исследователи сделали вывод, что те, кто хорошо спит, активнее занимаются сексом. Американские специалисты опросили женщин старше 50 лет и узали, что те из них, кто спал менее 7 часов в сутки, реже говорили о своей сексуальной активности, чем те, кто спал в среднем по 8 часов.

По информации сексологов, после полового акта мужчины спят крепче, потому что у них вырабатывается гормон пролактин, вызывающий сонливость, а у женщин после секса повышается уровень женского гормона эстрогена, он способствует крепкому глубокому сну.