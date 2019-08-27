Ученые выяснили, как связаны оптимизм и долголетие

Ученые исследовали две группы, состоящие из 1 429 мужчин и 69 744 женщин. В итоге специалисты пришли к выводу, что продолжительность жизни оптимистов выше на 11 и 15% соответственно.
Медики предполагают, что люди, настроенные оптимистично, чаще пессимистов ведут здоровый образ. Также считается, что позитивный взгляд помогает быстрее достигать целей за счет достаточной уверенности в своих действиях.
Кроме того, оптимисты с меньшим стрессом реагируют на сложные ситуации и быстрее восстанавливаются.