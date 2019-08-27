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Ученые выяснили, как связаны оптимизм и долголетие

Американские медики под руководством Левины Ли из Бостонского университета провели исследование, чтобы выяснить, как оптимизм влияет на продолжительность жизни, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Улыбка в кадре.
Улыбка в кадре.
Михаил Хаустов

Ученые исследовали две группы, состоящие из 1 429 мужчин и 69 744 женщин. В итоге специалисты пришли к выводу, что продолжительность жизни оптимистов выше на 11 и 15% соответственно.

Медики предполагают, что люди, настроенные оптимистично, чаще пессимистов ведут здоровый образ. Также считается, что позитивный взгляд помогает быстрее достигать целей за счет достаточной уверенности в своих действиях.

Кроме того, оптимисты с меньшим стрессом реагируют на сложные ситуации и быстрее восстанавливаются.

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