Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе матери

Дети в утробе пинают матку изнутри, чтобы познать границы своего тела. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports .

Ученые анализировали движения и показатели работы мозга во сне 19 детей, появившихся на 31−42 неделе беременности. Каждый раз, когда малыш двигал рукой или ногой, в его мозгу активизировалось определенное полушарие мозга. Чем младше был ребенок, тем интенсивнее работал мозг, при этом наиболее сильно — у недоношенных детей, т. е. тех, которые должны быть еще в утробе.

По мнению ученых, движения рук и ног плода в последнем триместре беременности способствуют росту участков мозга, связанных с сенсорным восприятием, а также с чувством границ тела. Они отмечают, что движения осуществляются преимущественно во время сна — а, значит, его не стоит прерывать ради медицинских процедур и других целей, пишет Газета.ру.