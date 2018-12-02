Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Популярная наука
16

Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе матери

Дети в утробе пинают матку изнутри, чтобы познать границы своего тела. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
Михаил Хаустов

Ученые анализировали движения и показатели работы мозга во сне 19 детей, появившихся на 31−42 неделе беременности. Каждый раз, когда малыш двигал рукой или ногой, в его мозгу активизировалось определенное полушарие мозга. Чем младше был ребенок, тем интенсивнее работал мозг, при этом наиболее сильно — у недоношенных детей, т. е. тех, которые должны быть еще в утробе.

По мнению ученых, движения рук и ног плода в последнем триместре беременности способствуют росту участков мозга, связанных с сенсорным восприятием, а также с чувством границ тела. Они отмечают, что движения осуществляются преимущественно во время сна — а, значит, его не стоит прерывать ради медицинских процедур и других целей, пишет Газета.ру.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость