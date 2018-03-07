Женщина узнала о беременности за 15 минут до родов

27-летняя Лоуренс вместе с сожителем Куртом Стюартом приехали в местную больницу. Женщина жаловалась на сильные боли в животе. "Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита", — рассказала она.

Однако врачи заявили Лоуренс, что она беременна, а боли объясняются схватками. Через 15 минут она родила здорового мальчика и назвала его Джаксом.

Это второй ребенок пары, у них уже растет двухлетняя дочь. Они признались, что до сих пор не могут отойти от шока, но очень рады рождению малыша. По словам Лоуренс, симптомов беременности у нее не было, а два теста, которые она сделала за последние несколько месяцев, были отрицательными, пишет Lenta.ru.