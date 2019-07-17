Ученые выявили две причины депрессии у детей и подростков

Специалисты Монреальского университета и медицинского центра Университета Сен-Жюстин (Канада) выяснили, что увеличение времени просмотра телевизора и более частое использование социальных сетей связано с развитием у подростков симптомов депрессии. Результаты исследования опубликованы в понедельник в журнале JAMA Pediatrics, пишет ТАСС.

Ученые наблюдали за поведением почти 4 тыс. канадских подростков в возрасте от 12 до 16 лет в течение нескольких лет. Добровольцы регулярно сообщали авторам работы о времени, которое они потратили на просмотр телепередач, социальных сетей, а также видеоигры и использование компьютера в других целях. Данные о своем психологическом состоянии подростки вносили в отдельную анкету.

После обработки информации, специалисты пришли к выводу, что рост потребления контента соцсетей и просмотра телевизора напрямую связан с развитием у подростков депрессии.

«Исследование показало, что когда подростки сообщали о том, что время использования социальных сетей и просмотра телепередач превышало их общий средний уровень использования в течение определенного года, развитие симптомов депрессии также прогрессировало в течение данного периода. Таким образом, чем больше времени подростки проводят в социальных сетях и перед телевизором, тем серьезнее становятся симптомы депрессии», — говорится в статье.

По данным исследователей, влияние на развитие симптомов депрессии могут оказывать СМИ, которые продвигают модели социального сравнения, понижающие самооценку подростков. Так, в прессе и социальных медиа дети часто видят образы более благополучных сверстников, лишенных физических недостатков и ведущих захватывающий образ жизни, что становится спусковым крючком или усиливающим фактором для развития симптомов депрессии.

Алгоритмы, заложенные в соцсетях, предлагают пользователям аналогичный контент, поддерживая депрессивное состояние, считают ученые.

«Депрессивное состояние влияет на выбор контента для просмотра, чем больше контента предлагается, тем более вероятно, что он будет постоянно подвергаться воздействию такого контента, тем самым поддерживая и усиливая депрессию», — считает ведущий автор исследования Элрой Боерс.

Такие виды активности как видеоигры и использование компьютера для целей, не связанных с социальными сетями, ученые пока не рассматривают как поведение, увеличивающее риски развития депрессии в подростковом возрасте.