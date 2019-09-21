Ученые воссоздали внешний облик древних обитателей Денисовой пещеры

Внешний вид дальнего родственника современного человека оказался схожим с неандертальским. Денисовца отличают большая челюсть, низкий лоб, большая грудная клетка и широкий таз.

Ученые получили генетический материал получили из кости пальца женщины, найденной в Денисовой пещере.

Homo altaensis жили в Денисовой пещере по меньшей мере 200 тысяч лет назад, а поселиться в ней они могли как минимум 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли на Алтай 100−200 тысяч лет назад. Два вида древних людей какое-то время жили бок о бок и даже скрещивались друг с другом.