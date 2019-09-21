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21 сентября 14°C

Ученые воссоздали внешний облик древних обитателей Денисовой пещеры

Группе ученых удалось по уникальной технологии воссоздать внешний вид древнего человека из Денисовой пещеры, расположенной в Алтайском крае. Исследование было проведено на основе их ДНК, пишет газета «Известия».

Фрагмент фаланги мизинца, найденный в Денисовой пещере в 2008 году.
Фрагмент фаланги мизинца, найденный в Денисовой пещере в 2008 году.
опубликовано на polit.ru

Внешний вид дальнего родственника современного человека оказался схожим с неандертальским. Денисовца отличают большая челюсть, низкий лоб, большая грудная клетка и широкий таз.

Ученые получили генетический материал получили из кости пальца женщины, найденной в Денисовой пещере.

Homo altaensis жили в Денисовой пещере по меньшей мере 200 тысяч лет назад, а поселиться в ней они могли как минимум 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли на Алтай 100−200 тысяч лет назад. Два вида древних людей какое-то время жили бок о бок и даже скрещивались друг с другом.

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