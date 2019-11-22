Ученые впервые погрузили человека в анабиоз, но не сказали, выжил ли он

Американские ученые впервые погрузили человека в состояние анабиоза, пишет Газета.ru. Они охладили тело тяжелораненого пациента и закачали в кровеносную систему солевой раствор, а затем прооперировали и запустили сердце. Однако не сообщается, выжил ли пациент.

Анабиоз — временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме под воздействием внешних или внутренних факторов. Ранее ученые проводили опыты на крупных животных, но на человеке — никогда.

Человека ввели в анабиоз в ходе эксперимента, пишет РИА Новости со ссылкой на New Scientist. Необходимость такой манипуляции вызвана тем, что многие люди, получившие угрожающие жизни травмы, умирают раньше, чем хирурги могли бы успеть оказать им помощь.

Сообщается, что врачи планируют провести 10 операций с погружением человека в анабиоз и сравнить с 10 случаями, когда людей с аналогичными травмами спасали без этой процедуры. Результаты исследования станут известны не раньше конца 2020 года.