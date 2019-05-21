Ученым удалось создать самый громкий звук под водой

Результаты эксперимента специалисты опубликовали в издании Physical Review Fluids. В вакуумной камере микроструи воды перехватывали сфокусированными рентгеновскими импульсами. В результате сверхбыстрой ионизации воды происходило нагревание и испарение, что позволило создать цилиндрическую ударную волну.
Подобные волны имели пиковые давления выше 270 децибел. Это громче, чем, к примеру, звук взлетающего самолета.
Ученые отметили, что еще более громкий звук в воде сделать уже невозможно, просто потому, что при еще более высоком давлении уничтожается сама вода, превращаясь в пузырьки с паром. Для сравнения: в воздухе максимально достижимая громкость составляет 194 децибел.
По мнению ученых, подобные исследования помогут лучше разобраться с механизмами взаимодействия частиц, что может позволить создавать новые материалы.