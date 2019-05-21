Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука

Ученым удалось создать самый громкий звук под водой

Группа ученых из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США смогла создать максимально громкий звук под водой. Для этого они использовали рентгеновский лазер, сообщает Глас.ру.

"Титаник" под водой.
"Титаник" под водой.
vk.com/barnaart.

Результаты эксперимента специалисты опубликовали в издании Physical Review Fluids. В вакуумной камере микроструи воды перехватывали сфокусированными рентгеновскими импульсами. В результате сверхбыстрой ионизации воды происходило нагревание и испарение, что позволило создать цилиндрическую ударную волну.

Подобные волны имели пиковые давления выше 270 децибел. Это громче, чем, к примеру, звук взлетающего самолета.

Ученые отметили, что еще более громкий звук в воде сделать уже невозможно, просто потому, что при еще более высоком давлении уничтожается сама вода, превращаясь в пузырьки с паром. Для сравнения: в воздухе максимально достижимая громкость составляет 194 децибел.

По мнению ученых, подобные исследования помогут лучше разобраться с механизмами взаимодействия частиц, что может позволить создавать новые материалы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость