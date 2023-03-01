Уникальное для сибирской фауны насекомое нашел школьник

До этого считали, что муравьелюб обыкновенный обитает только в регионах Европы и в Закавказье. В России его видели лишь в Калининградской, Воронежской и Московской области.
Недавно сверчков завезли в Казахстан и Узбекистан.
А в Сибири школьник Тимофей Залуцкий сделал первую такую находку на территории садоводства в окрестностях Барнаула. Он также стал соавтором научной статьи.
В вузе рассказали, что такие бескрылые живут только в муравейниках. У них не известны самцы, размножение происходит партеногенетически.
Сверчок-муравьелюб не представляет никакой угрозы для человека, в том числе для сельского хозяйства.
Ранее жители Рубцовска пожаловались на гигантских тараканов в больнице. Насекомые давно населяют медучреждение. Выселить их не удается.