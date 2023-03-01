2 марта
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Уникальное для сибирской фауны насекомое нашел школьник

Энтомологи АлтГУ исследуют новое уникальное для фауны Сибири семейство насекомых — сверчок из семейства муравьелюбов (Myrmecophilidae), сообщают на сайте Алтайского края.

Сверчок из семейства муравьелюбов.
Сверчок из семейства муравьелюбов.
Алтайский государственный университет

До этого считали, что муравьелюб обыкновенный обитает только в регионах Европы и в Закавказье. В России его видели лишь в Калининградской, Воронежской и Московской области.

Недавно сверчков завезли в Казахстан и Узбекистан.

А в Сибири школьник Тимофей Залуцкий сделал первую такую находку на территории садоводства в окрестностях Барнаула. Он также стал соавтором научной статьи.

В вузе рассказали, что такие бескрылые живут только в муравейниках. У них не известны самцы, размножение происходит партеногенетически.

Сверчок-муравьелюб не представляет никакой угрозы для человека, в том числе для сельского хозяйства.

Ранее жители Рубцовска пожаловались на гигантских тараканов в больнице. Насекомые давно населяют медучреждение. Выселить их не удается.

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