Ускорителем нейтронов сибирские ученые вылечили кошек и собак от рака

Ученые из Сибири первыми в мире вылечили собак и кошек от раковых опухолей, используя ускорительный источник нейтронов и новую методику бор-нейтронозахватной (БНЗТ) терапии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт ядерной физики имени Будкера.

Животным вкалывали борсодержащий препарат и облучали на ускорительном источнике нейтронов. Дальше наблюдался регресс рака и улучшение общего состояния.

«Это первое в мире исследование in vivo (в естественных условиях. — Прим. ред.) на крупных млекопитающих с использованием подобного ускорителя, которое является серьезным шагом к клиническим испытаниям с людьми», — говорится в сообщении института.

Отмечается, что от онкологии излечили 15 кошек и собак. После введения препарата их погружали в медикаментозный сон и фиксировали под ускорителем. Облучение длилось в среднем два часа. При этом исследователи контролировали основные физиологические параметры животных.

«Эффект БНЗТ получен не только на клеточных культурах и лабораторных мышах, но и на крупных млекопетающих — кошках и собаках, а в дальнейшем, возможно, на кроликах и свиньях. В широком смысле это обязательный этап внедрения БНЗТ-технологий в медицинскую практику», — заявил завлабораторией ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ) Владимир Каныгин.

БНЗТ — это методика, направленная на избирательное уничтожение раковых клеток путем накопления в них изотопа бор-10 и дальнейшего облучения потоком нейтронов.