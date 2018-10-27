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В Африке с помощью мочи научились делать сверхпрочные биокирпичи

Студенты университета Кейптауна из ЮАР создали первый в мире биокирпич из песка и человеческой мочи. Он на 40% тверже известкового, но не дешевле, передает «Интерфакс».

Дорожный ремонт кирпичами.
Дорожный ремонт кирпичами.
barnaul.org

Авторы проекта поместили в песок бактерии, образующие особый фермент — уреазу. При добавлении мочи она в ходе сложной химической реакции получается карбонат кальция. Он позволят закрепить песок в виде объекта любой формы.

Производить биокирпич можно при комнатной температуре. Это безопаснее для окружающей среды: при традиционном обжиге при температуре 1400 градусов Цельсия в атмосферу выбрасываются значительные объемы СО2.

«С химической точки зрения моча — жидкое золото», — сказал добавляют ученые.

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