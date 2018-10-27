В Африке с помощью мочи научились делать сверхпрочные биокирпичи

Авторы проекта поместили в песок бактерии, образующие особый фермент — уреазу. При добавлении мочи она в ходе сложной химической реакции получается карбонат кальция. Он позволят закрепить песок в виде объекта любой формы.
Производить биокирпич можно при комнатной температуре. Это безопаснее для окружающей среды: при традиционном обжиге при температуре 1400 градусов Цельсия в атмосферу выбрасываются значительные объемы СО2.
«С химической точки зрения моча — жидкое золото», — сказал добавляют ученые.