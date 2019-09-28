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В Алтайском крае обнаружили новые виды растений

На территории Тигирекского заповедника обнаружены три новых для нашего региона вида растений, сообщили в краевом минприроды.

Новый вид растений в Тигирекском заповеднике.
Новый вид растений в Тигирекском заповеднике.
altaipriroda.ru.

«Впервые отмеченные для края виды включают полевицу тувинскую (Agrostis tuvinica), мятлик ложноалтайский (Poa pseudoaltaica), душистый колосок обыкновенный (Anthoxanthum odoratum)», — информируют в ведомстве.

Любопытно, что все указанные находки были сделаны в субальпийском поясе Тигирецкого хребта. Данные растения произрастают на разнотравно-злаковых лугах или выходах камней.

Также сообщается, что обнаружение новых для региона видов растений едва ли можно считать следствием их расселения или какого-то изменения ареала.

Скорее всего, они исконно произрастали на Тигирецком хребте, но просто не попадались специалистам.

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