13 июля 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Популярная наука

В Арктике нашли уникального ледникового шмеля

Российские ученые нашли на острове Врангеля ледникового шмеля. Раньше считалось, что они живут только на Новой Земле, сообщают РИА Новости.

Ледниковый шмель.
Ледниковый шмель.
УрО РАН.

Об открытии второй популяции ледникового шмеля рассказали в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики. Шмель на острове Врангеля более светлый, чем на Новой Земле.

Завотделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин выяснил, что шмели питаются при помощи бобовых. Считается, что эти насекомые обитали здесь издревле, со времен, когда Арктика еще не была охвачена льдом.

Строят гнезда насекомые в норах леммингов. Эти шмели могут переносить паразитов и представлять опасность для животных и птиц. Питаются шмелями песцы и птицы поморники.

Ученые отмечают, что ледниковый шмель — уникален. Генетически он отличается от всех материковых видов. Специалисты намерены ходатайствовать о внесении ледникового шмеля в Красную книгу РФ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость