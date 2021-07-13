В Арктике нашли уникального ледникового шмеля

Российские ученые нашли на острове Врангеля ледникового шмеля. Раньше считалось, что они живут только на Новой Земле, сообщают РИА Новости.

Об открытии второй популяции ледникового шмеля рассказали в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики. Шмель на острове Врангеля более светлый, чем на Новой Земле.

Завотделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин выяснил, что шмели питаются при помощи бобовых. Считается, что эти насекомые обитали здесь издревле, со времен, когда Арктика еще не была охвачена льдом.

Строят гнезда насекомые в норах леммингов. Эти шмели могут переносить паразитов и представлять опасность для животных и птиц. Питаются шмелями песцы и птицы поморники.

Ученые отмечают, что ледниковый шмель — уникален. Генетически он отличается от всех материковых видов. Специалисты намерены ходатайствовать о внесении ледникового шмеля в Красную книгу РФ.