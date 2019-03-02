В Барнауле больше всего полосатых котиков. Ученые АлтГУ создали базу данных кошек

На протяжении 22 лет я занимаюсь изучением поведения кошек — квартирных, сельских, бродячих, больших и маленьких, породистых и беспородных. За этот период мной и моими коллегами было запатентовано несколько разработок, среди которых одной из последних является база данных по генотипу.

Генотипы кошек описаны во всех развитых странах мира, в том числе и в определенных регионах России. Но Барнаул и Алтайский край в этом отношении до последнего времени был «белым пятном».