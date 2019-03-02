В Барнауле больше всего полосатых котиков. Ученые АлтГУ создали базу данных кошек

Татьяна Антоненко,
доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ:
На протяжении 22 лет я занимаюсь изучением поведения кошек — квартирных, сельских, бродячих, больших и маленьких, породистых и беспородных. За этот период мной и моими коллегами было запатентовано несколько разработок, среди которых одной из последних является база данных по генотипу.
Генотипы кошек описаны во всех развитых странах мира, в том числе и в определенных регионах России. Но Барнаул и Алтайский край в этом отношении до последнего времени был «белым пятном».
Ученые взяли для своего исследования два параметра — окрас шерсти и ее длину. В результате, фелинологи определили, что в Барнауле больше всего беспородных кошек с полосатым окрасом.
Пока в запатентованной работе содержится информация почти о 1000 животных, но база данных продолжает пополняться.
Кто принимал участие в исследовании барнаульских котов
В научный коллектив проекта кроме Татьяны Антоненко вошли магистрант биологического факультета Ирина Коргополова и доцент кафедры вычислительной техники и электроники Александр Шайдуров, работавший над технической частью проекта.