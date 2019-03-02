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В Барнауле больше всего полосатых котиков. Ученые АлтГУ создали базу данных кошек

Ученые-фелинологи из Алтайского госуниверситета запатентовали «Базу данных генотипов домашних кошек Барнаула», сообщили в опорном вузе. По их данным, сейчас в краевой столице существует более 20 генотипов беспородных кошек.

В Барнауле прошел праздник мартовских котов.
В Барнауле прошел праздник мартовских котов.
Анна Зайкова

Татьяна Антоненко,
доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ:

На протяжении 22 лет я занимаюсь изучением поведения кошек — квартирных, сельских, бродячих, больших и маленьких, породистых и беспородных. За этот период мной и моими коллегами было запатентовано несколько разработок, среди которых одной из последних является база данных по генотипу.

Генотипы кошек описаны во всех развитых странах мира, в том числе и в определенных регионах России. Но Барнаул и Алтайский край в этом отношении до последнего времени был «белым пятном».

Ученые взяли для своего исследования два параметра — окрас шерсти и ее длину. В результате, фелинологи определили, что в Барнауле больше всего беспородных кошек с полосатым окрасом.

Пока в запатентованной работе содержится информация почти о 1000 животных, но база данных продолжает пополняться.

Кто принимал участие в исследовании барнаульских котов

В научный коллектив проекта кроме Татьяны Антоненко вошли магистрант биологического факультета Ирина Коргополова и доцент кафедры вычислительной техники и электроники Александр Шайдуров, работавший над технической частью проекта.

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