В человеческом теле нашли 2000 неизвестных ранее бактерий

Большинство микроорганизмов кишечника исследователям давно известны. Однако некоторые микробы удалось обнаружить только с помощью самых современных генетических методов.

Доктор Тревор Лоули из Института Сангера в Хинкстоне говорит, что эти исследования помогут создать полную «карту» пищеварительной системы человека и позволят понять, как она влияет на наше здоровье, как возникают болезни кишечника и желудка.

Большинство микроорганизмов кишечника — полезные: участвуют в обмене веществ, формируют иммунитет.

Исследования показывают, что худые люди в среднем имеют более разнообразную и «здоровую» микрофлору. При этом жирная пища провоцирует размножение бактерий, ускоряющих развитие ожирения и рака прямой кишки.

Генетики проанализировали и сравнили примерно 12 тысяч разных образцов некоего «супа», состоящего из ДНК всех живущих в нем микроорганизмов (метагеном). Из этих метагеномов они воссоздали примерно 40 тыс. полных и еще 52 тыс. частичных геномов бактерий. Затем сравнили их с уже известными образцами. В итоге оказалось, что почти 2000 из них были неизвестны ученым.