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12 августа
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В Греции обнаружили чудом уцелевшие неразграбленные захоронения, которым больше 3 тыс лет

В некрополе в Аидонии в Немее обнаружили две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода. О находке рассказали в министерстве культуры Греции. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Крит. Греция.
Крит. Греция.
СС0

Черные археологи обнаружили некрополь микенской эпохи в 1970-х годах. Впоследствии там нашли два десятка гробниц, почти во всех из которых побывали мародеры.

Новые каменные гробницы обнаружили в ходе систематических раскопок, которые проводит в Микенах Управление древностей Коринфии.

Первая гробница содержала два первичных захоронения и кости еще 14 человек. Вторая гробница была без крыши. Предположительно она обрушилась еще в эпоху микенских дворцов (около 1400 — 1200 гг. до н.э.), в гробнице нашли три первичных захоронения.

В обоих захоронениях найдены уникальные глиняные сосуды и статуэтки, а также другие многочисленные предметы быта.

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