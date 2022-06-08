В Китае роботы самостоятельно клонировали свиней

Особую технологию клонирования использовали еще в 2017 году. Но тогда для производства требовалось присутствие человека.
Свинья породы ландрас прошла оплодотворение в автоматическом режиме. В результате, родились семеро здоровых поросят. Они оказались пригодными для разведения.
В этот раз ученые смогли добиться на 17,5% более высокой эффективности (она возросла с 10% до 27,5%), применив роботизированную технологию.
Отмечается, что разработчики хотят использовать этот метод, чтобы клонировать больше свинины для потребления.