8 июня
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В Китае роботы самостоятельно клонировали свиней

Роботы впервые провели полностью автоматизированное клонирование свиней, сообщает South China Morning Post со ссылкой на ученых Нанькайского университета в Тяньцзине (Китай).

Свиньи.
Свиньи.
Анна Зайкова

Особую технологию клонирования использовали еще в 2017 году. Но тогда для производства требовалось присутствие человека.

Свинья породы ландрас прошла оплодотворение в автоматическом режиме. В результате, родились семеро здоровых поросят. Они оказались пригодными для разведения.

В этот раз ученые смогли добиться на 17,5% более высокой эффективности (она возросла с 10% до 27,5%), применив роботизированную технологию.

Отмечается, что разработчики хотят использовать этот метод, чтобы клонировать больше свинины для потребления.

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