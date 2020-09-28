В лоне Девы. Ученые нашли рекордно яркую и древнюю галактику со «спящей» черной дырой

Один из авторов научной работы, сотрудник Канарского института астрофизики Исмаэль Перес-Фоурнон, рассказал, что новые звезды в этой галактике формируются с огромной скоростью.
Ученый поясняет:
«Это происходит там в тысячу раз быстрее, чем в Млечном Пути, несмотря на тридцатикратную разницу в размерах. Это сопоставимо с тем, как быстро звезды вспыхивают в самых ярких инфракрасных галактиках. Однако в случае с BOSS-EUVLG1 мы увидели и их ультрафиолетовое свечение, так как в ней пока почти полностью нет пыли».
Ученые полагают, что в центре предположительно всех галактик мироздания находится одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. Многие из них (квазары) — в некоторых близлежащих галактиках постоянно притягивают и поглощают материю, выбрасывая часть ее в виде джетов — очень горячих, узких и ярких выбросов материи.
Квазары — самые яркие источники рентгеновского, ультрафиолетового и других форм излучения высокой энергии.
С другой стороны, есть множество других галактик, в том числе и Млечный Путь, черная дыра в которых находится в своеобразной «спячке» и не проявляет серьезных признаков активности.
В связи с этим такие галактики — в том случае, если они расположены на очень большом расстоянии от Земли, — остаются незаметными практически для всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.
В ходе изучения древних галактик в рамках проекта BOSS-EUVLG, Перес-Фоурнон и его коллеги открыли исключение из этого правила.
Астрономы надеются, что «перепись» и анализ свойств таких галактик поможет понять, как была распределена материя по мирозданию в первые эпохи после Большого взрыва.
Это очень важно для оценки того, насколько быстро расширялась Вселенная в первые эпохи существования, и узнать природу темной материи и темной энергии.