В лоне Девы. Ученые нашли рекордно яркую и древнюю галактику со «спящей» черной дырой

ТАСС сообщает , что астрономы открыли в созвездии Девы древнюю галактику BOSS-EUVLG1. В ней «спит» сверхмассивная черная дыра. Сама же галактика рекордно ярко излучает в ультрафиолетовом диапазоне. Статью с результатами исследования принял к публикации научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

Один из авторов научной работы, сотрудник Канарского института астрофизики Исмаэль Перес-Фоурнон, рассказал, что новые звезды в этой галактике формируются с огромной скоростью.

Ученый поясняет:

«Это происходит там в тысячу раз быстрее, чем в Млечном Пути, несмотря на тридцатикратную разницу в размерах. Это сопоставимо с тем, как быстро звезды вспыхивают в самых ярких инфракрасных галактиках. Однако в случае с BOSS-EUVLG1 мы увидели и их ультрафиолетовое свечение, так как в ней пока почти полностью нет пыли».

Первая в мире фотография черной дыры. Скриншот с видео Breakthrough discovery in astronomy: press conference

Ученые полагают, что в центре предположительно всех галактик мироздания находится одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. Многие из них (квазары) — в некоторых близлежащих галактиках постоянно притягивают и поглощают материю, выбрасывая часть ее в виде джетов — очень горячих, узких и ярких выбросов материи.

Квазары — самые яркие источники рентгеновского, ультрафиолетового и других форм излучения высокой энергии.

С другой стороны, есть множество других галактик, в том числе и Млечный Путь, черная дыра в которых находится в своеобразной «спячке» и не проявляет серьезных признаков активности.

Выброс из черной дыры. informing.ru

В связи с этим такие галактики — в том случае, если они расположены на очень большом расстоянии от Земли, — остаются незаметными практически для всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

В ходе изучения древних галактик в рамках проекта BOSS-EUVLG, Перес-Фоурнон и его коллеги открыли исключение из этого правила.

Астрономы надеются, что «перепись» и анализ свойств таких галактик поможет понять, как была распределена материя по мирозданию в первые эпохи после Большого взрыва.

Черная дыра. ESA/ATG medialab

Это очень важно для оценки того, насколько быстро расширялась Вселенная в первые эпохи существования, и узнать природу темной материи и темной энергии.