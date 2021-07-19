В России разрабатывают ДНК-биочип для выявления коронавируса

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии приступил к разработке биочипа для выявления ковида, сообщает Роспотребнадзор.

Биочип будет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре не уточнили, как именно будут применяться биочипы.

Как уточняет Znak.com, биочип также разрабатывают в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ — мультимодальные биосенсоры для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.