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В России разрабатывают ДНК-биочип для выявления коронавируса

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии приступил к разработке биочипа для выявления ковида, сообщает Роспотребнадзор.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Биочип будет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре не уточнили, как именно будут применяться биочипы.

Как уточняет Znak.com, биочип также разрабатывают в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ — мультимодальные биосенсоры для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.

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