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В России создадут телескоп, способный «разглядеть» внеземные цивилизации

Российские ученые приступили к созданию телескопа, который поможет в поисках сигналов внеземных цивилизаций, сообщает РИА «Новости».

Телескоп.
Телескоп.
Алексей Поляков / instagram.com/nsk365

Как разъяснил ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов, телескоп способен засечь сигналы, если они передаются в оптическом диапазоне.

Основное назначение телескопа — мониторинг космических лучей. Однако с его помощью можно наблюдать и яркие короткие оптические вспышки света — оптические транзиенты.

«Инструмент можно использовать для поиска искусственных внеземных сигналов. Что такое яркие вспышки? Возможно, кто-то передает на Землю сигналы не в радиодиапазоне, а по лазерному каналу», — отметил руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН.

Панов подчеркнул, что земная цивилизация тоже способна создать лазерную установку для передачи сообщений в оптическом диапазоне на космические расстояния.

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