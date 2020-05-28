Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука

В США перенесли запуск космического корабля Илона Маска

27 мая с территории США в космос должен был отправиться пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска с двумя астронавтами на борту. Полет перенесли на 30 мая из-за погодных условий, сообщает РИА «Новости».

Пилотируемый космический корабль "Союз".
Пилотируемый космический корабль "Союз".
Открытые источники в Интернете (СС0)

Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов.

Для возобновления пилотируемых полетов НАСА заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner.

В марте 2019 года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС, а в декабре — корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковку со станцией отменили.

27 мая 2020 года корабль должен был доставить на МКС двух астронавтов — Дага Херли и Боба Бенкена. Астронавты НАСА успели занять места в капсуле, а первую ступень ракеты Falcon-9, которая выводит корабль на орбиту, заполнили топливом.

Если 30 мая отложенный запуск пройдет успешно, то Илон Маск и его SpaceX начнут частные полеты на орбиту Земли, сильно потеснив при этом «Роскосмос» — пока еще лидера в области пилотируемой космонавтики, пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость