Врач назвал продукт, снижающий риск заражения вирусами

Хорошим средством для снижения риска заболевания вирусами является морская капуста. Этот продукт может укрепить иммунитет за короткие сроки. Об этом рассказал доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, пишут «Известия».

Эксперт заявил, что морская капуста (ламинария) — не самый популярный продукт у россиян, однако в сезон простуд и разгула пандемии коронавируса следует обратить на него внимание.

«Один из эффектов, который оказывает морская капуста, — стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного. Благодаря морской капусте у нас уменьшается вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Гинзбург отметил, что капуста не станет панацеей от COVID-19, однако снизит риски заражения вирусами.

Употреблять ее можно несколько раз в неделю, в любом виде. Помимо укрепления иммунитета, морская капуста поможет преодолеть хроническую усталость. Это связано с тем, что в ней содержится много йода.