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Врачи назвали топ-10 самых грязных повседневных вещей

Кнопки лифта, ручки тележек в супермаркете и губки для мытья посуды вошли в перечень наиболее загрязненных вещей. Об этом рассказал заведующий отделением помощи на дому поликлиники № 121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Мыло. Чистота. Отключение воды.
Мыло. Чистота. Отключение воды.
СС0

Специалист отметил, что наиболее загрязненными вещами принято считать те, которые чаще всего берутся в руки разные люди. В топ-10 также входят клавиатуры банкоматов, дверные ручки в общественных местах, пульт от телевизора, деньги, мобильный телефон и руль автомобиля.

В квартире наиболее опасными принято считать места с вероятной средой обитания микроорганизмов. Это ковры и диваны с длинным ворсом, плита и вентиляция, кухонные шкафчики, кулер, а также ванна и душевая кабина.

Василий Фролов подчеркнул, что при прикосновении к ручкам дверей и к другим поверхностям в общественных местах, при контакте с деньгами и животными следует обязательно помыть руки.

Обязательно нужно мыть руки по приходу домой, до туалета и обязательно после, при прикосновении к мусору, а также после сморкания, кашля и после прикосновения к сырым продуктам, таким как мясо и яйца. Мыть руки также следует не только перед едой, но и после приема пищи, — рассказал врач.

Эксперт также предупредил, что при несоблюдении элементарных правил гигиены значительно повышается риск развития заболеваний.

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