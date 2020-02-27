Второй естественный спутник появился у Земли

Малый астероид 2020 CD3 стал на время естественным спутником Земли, объявила Смитсоновская астрофизическая обсерватория.

Его размер составляет не более 6 метров.

Космический объект входит в группу астероидов Амуров или Аполлонов, предполагают исследователи, пишет РИА Новости.

«Интеграции орбит указывают на то, что объект временно привязан к нашей планете», — отмечают астрономы.

Орбитальная подкова

В 2015 году сообщалось о еще одном — помимо Луны — естественном спутнике Земли. Он отличается от большой Луны тем, что полный оборот вокруг Земли совершает за 789 лет.

Орбита своей формой похожа на подкову, и находится на удалении, сравнимой с расстоянием от Земли до Марса.

Спутник не может приблизиться к нашей планете ближе, чем на 30 млн километров — это в 30 раз дальше расстояния до Луны. Естественным спутником Земли является околоземный астероид Круитни.

Его особенностью является то, что он пересекает орбиты трех планет — Земли, Марса и Венеры.

Диаметр составляет всего пять километров, а на максимально близкое расстояние к Земле этот естественный спутник нашей планеты подойдет через две тысячи лет.