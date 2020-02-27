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Второй естественный спутник появился у Земли

Малый астероид 2020 CD3 стал на время естественным спутником Земли, объявила Смитсоновская астрофизическая обсерватория.

Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Сайт космонавта Олега Артемьева

Его размер составляет не более 6 метров.

Космический объект входит в группу астероидов Амуров или Аполлонов, предполагают исследователи, пишет РИА Новости.

«Интеграции орбит указывают на то, что объект временно привязан к нашей планете», — отмечают астрономы.

Орбитальная подкова

В 2015 году сообщалось о еще одном — помимо Луны — естественном спутнике Земли. Он отличается от большой Луны тем, что полный оборот вокруг Земли совершает за 789 лет.

Орбита своей формой похожа на подкову, и находится на удалении, сравнимой с расстоянием от Земли до Марса.

Спутник не может приблизиться к нашей планете ближе, чем на 30 млн километров — это в 30 раз дальше расстояния до Луны. Естественным спутником Земли является околоземный астероид Круитни.

Его особенностью является то, что он пересекает орбиты трех планет — Земли, Марса и Венеры.

Диаметр составляет всего пять километров, а на максимально близкое расстояние к Земле этот естественный спутник нашей планеты подойдет через две тысячи лет.

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