5 января -7°C
﻿
Популярная наука

Японские ученые создали телевизор, который нужно лизать, чтобы было вкусно

Японские исследователи разработали телевизор, который может воспроизводить различные вкусы и распылять их на экран. Для «дегустации» виртуального вкуса гаджет под названием «Taste the TV» (TTTV) нужно лизнуть и не один раз. О новинке рассказали на портале «Новая наука».

Химия. Ученые.
Химия. Ученые.
pixabay.com.

Инструмент презентовали в видеоролике, слоган которого звучит так: «Попробуй телевизор».

Разработал его профессор Университета Мэйдзи Хомей Миясита в сотрудничестве примерно с тридцатью студентами. Идея ученых проста: они хотели создать «телевизор», способный передать вкус, ведь нередко блюда на экране выглядят настолько аппетитно, что их буквально хочется лизнуть.

Японские исследователи разработали телевизор, способный воспроизводить различные вкусы.
Японские исследователи разработали телевизор, способный воспроизводить различные вкусы.
Youtube.

Принцип работы гаджет немного напоминает работу струйного принтера. В основе TTTV лежит карусель из 10 контейнеров, каждый из которых предлагает определенный вкус и аромат. Для того, чтобы воспроизвести желаемое, машина их комбинирует с помощью распылителя. Аэрозоли «проецируются» на сменную гигиеническую пленку для придания окончательного выкуса.

«Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность испытать нечто похожее на еду в ресторане на другом конце света, даже если они остаются дома», — объясняет Хомей Миясита.

Кроме того, «вкусный» гаджет можно использовать для дистанционного обучения поваров или сомелье, а также использовать его для проведения гастрономических игр и викторин. К тому же, устройство может обогатить видеозвонки, предлагая собеседникам разделить тот или иной вкус.

Хомей Миясита рассказал изданию, что уже ведет переговоры с различными компаниями. Они планируют использовать это творение для нанесения определенных вкусов (шоколад, пицца и т.д.) на тосты. В конечном итоге он надеется создать платформу для «загрузки вкусов» и обмена вкусами по всему миру.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость