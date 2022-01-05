Японские ученые создали телевизор, который нужно лизать, чтобы было вкусно

Японские исследователи разработали телевизор, который может воспроизводить различные вкусы и распылять их на экран. Для «дегустации» виртуального вкуса гаджет под названием «Taste the TV» (TTTV) нужно лизнуть и не один раз. О новинке рассказали на портале « Новая наука ».

Инструмент презентовали в видеоролике, слоган которого звучит так: «Попробуй телевизор».

Разработал его профессор Университета Мэйдзи Хомей Миясита в сотрудничестве примерно с тридцатью студентами. Идея ученых проста: они хотели создать «телевизор», способный передать вкус, ведь нередко блюда на экране выглядят настолько аппетитно, что их буквально хочется лизнуть.

Японские исследователи разработали телевизор , способный воспроизводить различные вкусы. Youtube.

Принцип работы гаджет немного напоминает работу струйного принтера. В основе TTTV лежит карусель из 10 контейнеров, каждый из которых предлагает определенный вкус и аромат. Для того, чтобы воспроизвести желаемое, машина их комбинирует с помощью распылителя. Аэрозоли «проецируются» на сменную гигиеническую пленку для придания окончательного выкуса.

«Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность испытать нечто похожее на еду в ресторане на другом конце света, даже если они остаются дома», — объясняет Хомей Миясита.

Кроме того, «вкусный» гаджет можно использовать для дистанционного обучения поваров или сомелье, а также использовать его для проведения гастрономических игр и викторин. К тому же, устройство может обогатить видеозвонки, предлагая собеседникам разделить тот или иной вкус.

Хомей Миясита рассказал изданию, что уже ведет переговоры с различными компаниями. Они планируют использовать это творение для нанесения определенных вкусов (шоколад, пицца и т.д.) на тосты. В конечном итоге он надеется создать платформу для «загрузки вкусов» и обмена вкусами по всему миру.