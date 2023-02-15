За решение проблемы дефицита бумаги наградили научную сотрудницу на Алтае

Награждение победителей ежегодного конкурса «Интеллектуальный капитал Алтая» состоялось накануне в правительстве края. Об этом сообщают « Вести ».

Денежные призы от 50 до 100 тыс. рублей получили лучшие сотрудники в номинациях «Профессор года», «Учёный года» и «Молодой исследователь года».

Эксперты оценивали количество публикаций в научных изданиях и исследования конкурсантов за последние три года.

Юлия Гисматулина, старший научный сотрудник лаборатории биоконверсии СО РАН, стала победителем в одной из категорий.

Наука. unsplash.com

В прошлом году девушка вместе со своими коллегами получила грант Российского научного фонда. Способ получения целлюлозы из растения мискантус — их основная задача.

Гисматулина отмечает, что целлюлоза — это в основном бумага. Бумагу же делают из дефицитной древесины, которая долго растет. Мискантус, по ее словам, растет гораздо быстрее.

«Если в совокупности, посчитать, например, на 15 лет вперёд, мискантуса биомассы мы насчитаем гораздо больше, чем мы высадим деревья. И таким образом мы сохраним и леса, и будем перерабатывать культуру, которая в принципе перерабатывается проще.» — рассказывает Гисматулина.

Ранее, 8 февраля, отметили День российской науки, к которому и была приурочена церемония награждения.