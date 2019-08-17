Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга

По информации издания, женщина несколько лет проходила с прыщиком на верхней губе и думала, что он не представляет никакой угрозы. Однако спустя время светло-розовое пятно покрылось странными чешуйками и потемнело.
Биопсия показала, что над верхней губой женщины развился плоскоклеточный рак. Пораженный участок кожи удалили, и сейчас Тренч чувствует себя лучше.
Врачи рассказали, такой вид рака образуется при мутации клеток эпидермиса. Злокачественные опухолевые клетки появляются на голове, шее, руках и тех участках, которые наиболее подвержены влиянию солнечных лучей. Они могут представлять собой светлое пятно, которое впоследствии может стать ярче, а также порой кровоточить.
Напомним, ранее шведские ученые пришли к выводу, что женщины с тяжелым апное (кратковременной остановкой дыхания) имеют повышенный риск заболевания раком.