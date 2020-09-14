Житель алтайского наукограда пошел за грибами и нашел метеорит старше самой Земли

Мужчина принес находку домой. Плотный осколок внешне напоминает кусок металла неправильной формы. Оказалось, что он магнитит.
Бийчанин навел справки в интернете и понял, что это может быть часть метеорита. Он связался со специалистами и передал находку.
«Железный метеорит, упавший недалеко от Фоминского. Его так и назвали — Фоминский метеорит. Весит он 530 граммов при плотности 5,3 грамма на кубический сантиметр. Это метеорит из железа, но информацию о том, каким именно он является, даст лишь разрез с прошлифовкой», — отметил профессор Алтайского гуманитарно-педагогического университета, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев.
Возраст найденного метеорита может составлять до нескольких миллиардов лет, то есть значительно старше самой Земли.
Ранее житель Барнаула вскапывал свой огород и нашел гранату.