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Житель алтайского наукограда пошел за грибами и нашел метеорит старше самой Земли

Житель Бийска отправился в лес за грибами и случайно нашел обломок метеорита, пишет «Бийский рабочий». Ученые пока не определили точный возраст и состав находки, но подтвердили, что это кусочек из космоса.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Мужчина принес находку домой. Плотный осколок внешне напоминает кусок металла неправильной формы. Оказалось, что он магнитит.

Бийчанин навел справки в интернете и понял, что это может быть часть метеорита. Он связался со специалистами и передал находку.

«Железный метеорит, упавший недалеко от Фоминского. Его так и назвали — Фоминский метеорит. Весит он 530 граммов при плотности 5,3 грамма на кубический сантиметр. Это метеорит из железа, но информацию о том, каким именно он является, даст лишь разрез с прошлифовкой», — отметил профессор Алтайского гуманитарно-педагогического университета, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев.

Возраст найденного метеорита может составлять до нескольких миллиардов лет, то есть значительно старше самой Земли.

Ранее житель Барнаула вскапывал свой огород и нашел гранату.

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