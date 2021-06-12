Живучие твари. Ученые сделали удивительное открытие в северной мерзлоте России

Ученые достали микроскопических червей из вечной мерзлоты в районе сибирской реки Алазея. Их смогли оживить после тысяч лет анабиоза, пишет Тайга.Инфо.

Ученые Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН с помощью бурения добыли бделлоидных коловраток в Среднеколымском улусе Якутии в районе реки Алазея.

Данные исследования опубликованы в журнале Current Biology. Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.

Извлеченные коловратки принадлежат к видовому комплексу Adineta vaga. Это беспозвоночные, напоминающие червей длиной менее миллиметра. Радиоуглеродный анализ показал, что они имеют возраст около 24 тыс. лет.

Ученые считают их доказательством того, что многоклеточные существа могут прожить десятки тысяч лет с практически полностью остановившимся обменом веществ.