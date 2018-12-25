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Новый год 2019
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Алтайские медики рассказали, каким должен быть идеальный праздничный стол на Новый год-2019

Большинство обращений в поликлиники в новогодние каникулы связано с травмами и простудой, хотя ежегодно в эти дни многие испытывают дискомфорт в связи с перееданием и обострениями хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистыми и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Новый год. Празднование.
Новый год. Празднование.
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Как будут работать поликлиники

Татьяна Горохова, начальник сектора первичной медико-санитарной помощи Минздрава Алтайского края, говорит, что медучреждения будут работать в новогодние праздники в дежурном режиме с 8.00 до 15.00.

Для оказания экстренной и неотложной помощи в круглосуточном режиме будет работать скорая помощь. По словам Татьяны Гороховой, в крае создан необходимый запас медикаментов, госпитализировать жителей края в каникулы будут по медицинским показаниям.

Каким должен быть праздничный стол

Главный специалист по профилактической медицине Алтайского края Ирина Осипова, говорит, что есть специальный термин «синдром праздничного сердца», когда после употребления алкоголя и переедания сбивается сердечный ритм.

По мнению врача, в идеале новогодний стол должен выглядеть так:

  • Много овощных закусок. Даже просто нарезанные свежие овощи полезнее жирных салатов. Взрослым необходимо съедать 500 граммов свежих фруктов и овощей ежедневно.
  • В качестве основного блюда идеальной станет запеченная индейка или рыба — это низкокалорийная еда с достаточным содержанием белка.
  • Вместо сладостей лучше использовать фрукты и сухофрукты.
  • Достаточное количество воды. Алкогольные напитки нужно запивать и разбавлять только чистой негазированной водой.
Как не переесть в новогоднюю ночь

Главное правило застолья — нормально питаться в течение дня и не садиться за стол голодным. Врачи советуют не пропускать 31 декабря ни завтрак, ни обед, а за несколько часов до торжества устроить легкий перекус без алкоголя.

Блюда к новогоднему столу
Блюда к новогоднему столу
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Как не отравиться едой

Особое внимание стоит обратить на срок годности продуктов с новогоднего стола. Для большинства салатов он составляет не более суток.

Ирина Осипова,
главный специалист по профилактической медицине Алтайского края:

Какой Новый год без салата оливье. Но не нужно его заготавливать тазиками. Сделайте столько, сколько сможете съесть за столом, чтобы потом не доедать. Я бы советовала приготовить лучше мясные, рыбные и овощные нарезки, а не смешивать все в салатах.

Если есть возможность, нужно снизить калорийность блюд, например, приготовив майонез и другие заправки самостоятельно.

Как не набрать лишний вес

Чтобы не набрать лишние килограммы, не стоит превращать каникулы в одно большое застолье. Приемы пищи надо чередовать с прогулками на свежем воздухе и другой, хотя бы минимальной, активностью.

После застолий можно устроить разгрузочные дни. По мнению Ирины Осиповой, самыми полезными в таких случаях станут монодиеты — например, фруктовые, овощные или белковые дни с кисломолочными продуктами и творогом.

За несколько дней до выхода с каникул медики советуют отказаться от праздничного меню и вернуться в нормальный режим питания.

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