Алтайские медики рассказали, каким должен быть идеальный праздничный стол на Новый год-2019

Как будут работать поликлиники

Татьяна Горохова, начальник сектора первичной медико-санитарной помощи Минздрава Алтайского края, говорит, что медучреждения будут работать в новогодние праздники в дежурном режиме с 8.00 до 15.00.

Для оказания экстренной и неотложной помощи в круглосуточном режиме будет работать скорая помощь. По словам Татьяны Гороховой, в крае создан необходимый запас медикаментов, госпитализировать жителей края в каникулы будут по медицинским показаниям.