Алтайские медики рассказали, каким должен быть идеальный праздничный стол на Новый год-2019

Татьяна Горохова, начальник сектора первичной медико-санитарной помощи Минздрава Алтайского края, говорит, что медучреждения будут работать в новогодние праздники в дежурном режиме с 8.00 до 15.00.
Для оказания экстренной и неотложной помощи в круглосуточном режиме будет работать скорая помощь. По словам Татьяны Гороховой, в крае создан необходимый запас медикаментов, госпитализировать жителей края в каникулы будут по медицинским показаниям.
Главный специалист по профилактической медицине Алтайского края Ирина Осипова, говорит, что есть специальный термин «синдром праздничного сердца», когда после употребления алкоголя и переедания сбивается сердечный ритм.
По мнению врача, в идеале новогодний стол должен выглядеть так:
- Много овощных закусок. Даже просто нарезанные свежие овощи полезнее жирных салатов. Взрослым необходимо съедать 500 граммов свежих фруктов и овощей ежедневно.
- В качестве основного блюда идеальной станет запеченная индейка или рыба — это низкокалорийная еда с достаточным содержанием белка.
- Вместо сладостей лучше использовать фрукты и сухофрукты.
- Достаточное количество воды. Алкогольные напитки нужно запивать и разбавлять только чистой негазированной водой.
Главное правило застолья — нормально питаться в течение дня и не садиться за стол голодным. Врачи советуют не пропускать 31 декабря ни завтрак, ни обед, а за несколько часов до торжества устроить легкий перекус без алкоголя.
Особое внимание стоит обратить на срок годности продуктов с новогоднего стола. Для большинства салатов он составляет не более суток.
Ирина Осипова,
главный специалист по профилактической медицине Алтайского края:
Какой Новый год без салата оливье. Но не нужно его заготавливать тазиками. Сделайте столько, сколько сможете съесть за столом, чтобы потом не доедать. Я бы советовала приготовить лучше мясные, рыбные и овощные нарезки, а не смешивать все в салатах.
Если есть возможность, нужно снизить калорийность блюд, например, приготовив майонез и другие заправки самостоятельно.
Чтобы не набрать лишние килограммы, не стоит превращать каникулы в одно большое застолье. Приемы пищи надо чередовать с прогулками на свежем воздухе и другой, хотя бы минимальной, активностью.
После застолий можно устроить разгрузочные дни. По мнению Ирины Осиповой, самыми полезными в таких случаях станут монодиеты — например, фруктовые, овощные или белковые дни с кисломолочными продуктами и творогом.
За несколько дней до выхода с каникул медики советуют отказаться от праздничного меню и вернуться в нормальный режим питания.