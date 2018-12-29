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Астрологи назвали знаки зодиака, которым больше всех повезет в 2019 году

Львы, стрельцы и овны будут самими удачливыми в 2019 году. Особенно везти им будет в карьерных и финансовых вопросах, об этом астрологи рассказали «РИА Новостям».

Знаки Зодиака.
Знаки Зодиака.
из открытых источников в интернете

Огненные знаки: львы, стрельцы, овны

Астролог Павел Чудинов говорит, что эти знаки будут находиться под влиянием Юпитера. Больше всего повезет стрельцам и львам. Первым начнет везти уже в январе, а вторым — летом.

Этим знакам будет сопутствовать удача во всех делах, особенно в карьерных и финансовых вопросах, добавила астролог Лилия Любимова.

Воздушные знаки: весы, водолеи, близнецы

Любимова говорит, что весам и водолеям тоже улыбнется удача, но по-другому. Им важно не упустить ее, быть внимательным к знакам судьбы, потому что у них могут быть счастливые шансы на удачные стечения обстоятельств, неожиданные предложения.

Для близнецов же год будет сложным, им нужно быть осторожными.

Земные знаки: дева, козерог, телец

У знаков земли начнется новый жизненный цикл. Особенно это будет заметно у козерогов. Они находятся на границе больших перемен в жизни, но эта граница будет проходить два года. Нужно быть осторожными и терпеливыми, говорит Чудинов.

Любимова добавила, что козерогам надо быть аккуратнее в рабочих моментах, если они планируют занимать какие-то должности, то нужно «поменьше об этом рассказывать, их могут подсидеть».

У Тельцов будет спокойный год без сверхудачных перспектив. Девам следует соблюдать осторожность — год окажется непростым.

Водные знаки: рыбы, раки, скорпионы

Рыбам нужно вести себя аккуратно, иначе может начаться негативная полоса в жизни (как кстати у дев и близнецов): следить за здоровьем, поменьше вступать в конфронтации, заранее готовить необходимые отчеты, поаккуратнее быть с судебными делами и вовремя оплачивать штрафы.

У раков ожидается размеренный обычный год. А скорпионам Павел Глоба предсказывает большие изменения в жизни и рекомендует быть принимать их, а не сопротивляться, иначе есть риск запутаться и получить излишний стресс.

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