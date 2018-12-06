Барнаульская компания создала для клиентов-мужчин откровенные календари и показала, как шла съемка

Наталья Попова,
начальник отдела маркетинга производственного направления «Тонара»:
Наша компания занимается производством товаров для рыбалки, охоты и туризма. Основная целевая аудитория компании — это мужчины. И мы решили порадовать оптовых покупателей именно такими календарями с красивыми девушками, которые позируют на фоне современного оборудования, которым оснащена наша производственная база.
На предприятии рассказали, что на время двухдневных съемок производство решили не останавливать. На какое-то время лишь выключали отдельные станки, которые были задействованы в кадре.
Снимал девушек для календаря известный алтайский фотограф Владимир Вдовин. Кадры публикуются с разрешения группы компаний «Тонар» и Владимира Вдовина.