Барнаульская компания создала для клиентов-мужчин откровенные календари и показала, как шла съемка

Модели в откровенных нарядах позируют у станков, на которых производят ледобуры, капканы, мангалы и кемпинговую мебель. Так в год своего 30-летия группа компаний «Тонар» решила пикантным образом подчеркнуть свою технологическую оснащенность и инновативность производственной базы, подарив своим клиентам календарь с моделями на фоне промышленного оборудования.

Наталья Попова,

начальник отдела маркетинга производственного направления «Тонара»:

Наша компания занимается производством товаров для рыбалки, охоты и туризма. Основная целевая аудитория компании — это мужчины. И мы решили порадовать оптовых покупателей именно такими календарями с красивыми девушками, которые позируют на фоне современного оборудования, которым оснащена наша производственная база.

На предприятии рассказали, что на время двухдневных съемок производство решили не останавливать. На какое-то время лишь выключали отдельные станки, которые были задействованы в кадре.

Снимал девушек для календаря известный алтайский фотограф Владимир Вдовин. Кадры публикуются с разрешения группы компаний «Тонар» и Владимира Вдовина.