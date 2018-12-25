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Быстрые салаты на Новый год-2019

Перед тем как сесть за стол, хозяйкам придется несколько часов провести у плиты. На самом деле, это миф. Есть много рецептов, которые не требуют больших кулинарных «жертв». Предлагаем четыре рецепта очень быстрых салатов.

Новогодний салат.
Новогодний салат.
СС0.

Крабовый

  • крабовые палочки — 150 г;
  • перец красный болгарский — 150 г;
  • помидоры — 200 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • майонез — 2−4 ст. ложки;
  • чеснок — 1 зубок.

Палочки крабовые, перец, помидоры и сыр режем соломкой (брусочками). Выдавливаем чеснок и слегка перемешиваем с майонезом. Выкладываем горкой на тарелку, не прижимаем. Украшаем зеленью, зернами икры и стружкой крабовых палочек.

Из капусты

  • Капуста — ¼ кочана,
  • Копченая колбаса — 200 г.,
  • Зеленый горошек — полбанки
  • Укроп — пучок,
  • Соль, майонез — по вкусу.

Капусту мелко нарезать, колбасу порезать кубиками, смешать с зеленым горошком и мелко нарезанным укропом, заправить майонезом.

С колбасой и я блоками

  • колбаса копченая — 150 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • морковка сырая — 150 г;
  • яблоко — 1 шт.
  • майонез — 2−4 ст. ложки (по вкусу);
  • чеснок — 1 зубок.

Морковь натираем на крупной терке. Прибавляем нарезанную колбасу (можно ветчину). Нарезаем сыр и яблоко кубиком. Все смешиваем, трем чеснок и перемешиваем с майонезом.

С тунцом

  • 4−5 крупных стеблей сельдерея,
  • 1 банка консервированного тунца,
  • 2 кислых яблока,
  • 100 г очищенных грецких орехов,
  • майонез по вкусу,
  • 0,5 пучка зеленого лука,
  • 2 черри.

Сельдерей вымыть, очистить и нарезать на мелкие кусочки. Яблоки вымыть, очистить от кожицы и сердцевины, мелко нарезать. Орехи порубить ножом. Рыбу размять вилкой вместе с соком. Сельдерей, рыбу, яблоки, орехи и майонез перемешать. Украсить рубленым зеленым луком и черри.

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