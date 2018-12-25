Быстрые салаты на Новый год-2019

Крабовый
- крабовые палочки — 150 г;
- перец красный болгарский — 150 г;
- помидоры — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- майонез — 2−4 ст. ложки;
- чеснок — 1 зубок.
Палочки крабовые, перец, помидоры и сыр режем соломкой (брусочками). Выдавливаем чеснок и слегка перемешиваем с майонезом. Выкладываем горкой на тарелку, не прижимаем. Украшаем зеленью, зернами икры и стружкой крабовых палочек.
Из капусты
- Капуста — ¼ кочана,
- Копченая колбаса — 200 г.,
- Зеленый горошек — полбанки
- Укроп — пучок,
- Соль, майонез — по вкусу.
Капусту мелко нарезать, колбасу порезать кубиками, смешать с зеленым горошком и мелко нарезанным укропом, заправить майонезом.
С колбасой и я блоками
- колбаса копченая — 150 г;
- сыр твердый — 150 г;
- морковка сырая — 150 г;
- яблоко — 1 шт.
- майонез — 2−4 ст. ложки (по вкусу);
- чеснок — 1 зубок.
Морковь натираем на крупной терке. Прибавляем нарезанную колбасу (можно ветчину). Нарезаем сыр и яблоко кубиком. Все смешиваем, трем чеснок и перемешиваем с майонезом.
С тунцом
- 4−5 крупных стеблей сельдерея,
- 1 банка консервированного тунца,
- 2 кислых яблока,
- 100 г очищенных грецких орехов,
- майонез по вкусу,
- 0,5 пучка зеленого лука,
- 2 черри.
Сельдерей вымыть, очистить и нарезать на мелкие кусочки. Яблоки вымыть, очистить от кожицы и сердцевины, мелко нарезать. Орехи порубить ножом. Рыбу размять вилкой вместе с соком. Сельдерей, рыбу, яблоки, орехи и майонез перемешать. Украсить рубленым зеленым луком и черри.