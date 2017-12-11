Чем лучше закусывать алкогольные напитки в Новый год-2018

Свекла Легкие салаты из свеклы (например, с нежирным творогом, сыром, яблоками, сухофруктами), а также вареная и запеченная свекла в чистом виде и в виде гарнира к основному блюду способна улучшить пищеварение и в частности работу печени.

Солонина Соленые огурцы поддержат водно-солевой баланс в организме, а квашеная капуста насытит его витамином С и полезными бактериями, что позволит не опьянеть быстро еще до боя курантов, а на следующее утро снизит силу похмелья. При этом маринованная капуста и огурцы имеют прямо противоположный эффект, потому что содержат много уксуса. К тяжелым продуктам также относится острая пища (горчица, чеснок, хрен, лук), она замедляет окисление алкоголя и делает поджелудочную железу уязвимой.

Сочные фрукты Полезно, если на праздничном столе в Новый год-2018 будут сочные фрукты и ягоды — лимоны, клубника, виноград, а также виноградный и яблочный соки. Эти продукты содержат много органических кислот, которые улучшают обмен веществ и ускоряют переработку алкоголя.

Нежирное мясо В качестве основного горячего блюда стоит выбрать нежирную индейку, телятину или кролика. Откажитесь от свинины и жирной курицы. Постное мясо хорошо сочетается с любым алкоголем, замедляет его расщепление и долго переваривается, препятствуя излишнему опьянению. Кроме того, оно не нагружает пищеварительный тракт, так что чувство тяжести не будет преследовать вас после застолья.

Капуста Любыми способами приготовленная свежая капуста, будь то белокочанная, брокколи, брюссельская или цветная, положительно влияет на работу печени и помогает справиться с различными канцерогенами.

Оливки Часто их добавляют в алкогольные коктейли. И не зря. Эти масляные ягодки могут улучшить пищеварение и снизить коварное действие алкоголя. Для надежности выбирайте зеленые оливки, потому что качество черных сложнее проверить — часто это просто покрашенный недозрелый продукт. Посмотрите на состав: если там есть глюконат железа (добавка Е579) — оливки искусственные, это химикат для фиксации чёрной окраски.