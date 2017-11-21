Известная фотохудожница создала календарь на 2018 год с пейзажами Алтая

Календарь Светланы Казиной. Фото : vk.com/svetlana_kazina. Календарь Светланы Казиной. Фото : vk.com/svetlana_kazina. Календарь Светланы Казиной. Фото : vk.com/svetlana_kazina. Календарь Светланы Казиной. Фото : vk.com/svetlana_kazina. Календарь Светланы Казиной. Фото : vk.com/svetlana_kazina. Календарь Светланы Казиной. Фото : vk.com/svetlana_kazina.

13-страничный календарь с ламинированной обложкой формата А3 можно заказать себе или кому-то в подарок на сайте фотохудожницы. Стоимость одного экземпляра составляет 1 400 рублей.

P.S. На страницах календаря нет изображений рук фотографа — только пейзажи.