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Известная фотохудожница создала календарь на 2018 год с пейзажами Алтая

Сегодня, 19:11.
Политика

Известный алтайский фотограф Светлана Казина, по ее собственному признанию, "сотворила" перекидной настенный календарь на 2018 год. Каждый месяц в нем проиллюстрирован соответствующим пейзажем с просторов Горного Алтая.

13-страничный календарь с ламинированной обложкой формата А3 можно заказать себе или кому-то в подарок на сайте фотохудожницы. Стоимость одного экземпляра составляет 1 400 рублей.

P.S. На страницах календаря нет изображений рук фотографа — только пейзажи.

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