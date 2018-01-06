Гадать, мыться и ругаться матом: что можно и нельзя делать на Рождество

7 января православные отмечают Рождество. С этим праздником связано множество традиций и примет. Однако мало кто знает, но в этот день существует несколько серьезных запретов. Считается, что как пройдет Рождество, таким будет весь год. Altapress.ru разбирался, что можно и нельзя делать на Рождество, и как привлечь удачу.

1 Что нельзя делать на Рождество? Один из главных запретов распространяется на работу. Женщинам не рекомендуют заниматься рукоделием и домашними делами — шить, стирать, вязать и вышивать, а мужчинам — охотиться и рыбачить.

Нельзя ругаться матом и желать людям зла.

Несмотря на общепринятые суждения, на Рождество не рекомендуют гадать. Лучше всего этим заниматься во время Святок — с 8 января до Крещения.

Перед Рождеством не советуют заниматься любовью. Связано это с рождественским постом, который считают временем воздержания от всего, даже от супружеской близости.

В Рождество нельзя убирать квартиру и выносить мусор. Связано это с тем, что в религиозные праздники нужно больше времени проводить за общением с Богом, а не за домашними делами. Рекомендуют не убираться вплоть до 14 января. В этот день нужно собрать весь мусор, вынести на улицу и развеять по ветру, либо сжечь. Согласно приметам, после этого злые духи не будут беспокоить вас целый год.

Считается, что в Рождество нельзя надевать старую одежду. За стол не стоит садиться в черном наряде. Согласно поверьям предков, в новом году таких людей будет ждать неудача в делах.

Перед Рождеством нежелательно ходить в баню и мыться. Такой запрет объясняют тем, что процесс занимал много времени, а хозяева были заняты приготовлениями. Также существует мнение, что вода помогает человеку смыть с себя грехи, а в Рождество христиане хотели справиться с очищением самостоятельно.

Во время рождественского поста, который заканчивается 7 января, нельзя есть мясо, молоко, творог, яйца, сливочное масло. В Рождество нельзя оставлять блюда нетронутыми или убирать их со стола до наступления 7 января. 2 Что нельзя делать перед Рождеством в храме? В этот праздник женщины не должны использовать косметику. Из одежды стоит выбрать платье или юбку, на голове обязательно должен быть платок. При входе в храм мужчины, наоборот, должны снять головной убор.

В храме нельзя быть агрессивным, злым, обижаться на людей. В Рождество нужно быть радостным и проявлять к людям теплые чувства.

Во время службы нужно не отвлекаться, внимательно рассматривать иконы и священников. Лучше опустите вниз голову и внимательно слушайте молитвы. Самым большим грехом в праздник считается уход из храма раньше окончания службы. 3 Что можно и нужно делать в Рождество: Колядовать: ходить от дома к дому и славить родившегося Христа. Тех, кто принес радостную весть в дом, принято одаривать сладостями, фруктами, деньгами.

Отмечать семейный праздник в кругу родных людей. Гостей нужно угостить праздничными блюдами.

Ходить друг к другу в гости и обмениваться подарками. Наверняка многие задумывались, что подарить близким на Рождество? В этот праздник принято делать съестные подарки. Например, конфеты, кутью, варенье и соленья.

Зажигать свечи, огни, камин. Это поможет привлечь в дом тепло и богатство. Одну свечу нужно обязательно зажечь за усопших родственников. Проверьте, чтобы на елке была надета звезда. Ведь это символ звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Иисуса. 4 Какие приметы и традиции связаны с Рождеством? Если на Рождество потеряете какую-либо вещь, это означает что вас могут ждать убытки в следующем году. А вот если найдете — тогда с деньгами проблем не будет.

Если случайно за рождественским столом разлили чай или кофе, то это к приятным новостям и большому успеху для ваших начинаний.

Если с 7 по 19 января часто идет снег, а на деревьях много инея — год будет богатым, сытным и прибыльным. Если в день Рождества идет снег — это сулит удачный год. Если в Рождество на небе находится молодой месяц — год будет неудачным в финансовом плане.

Если в рождественскую ночь будет метель, то весна начнется в этом году рано.