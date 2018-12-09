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Что можно и нельзя готовить на Новый год-2019

Согласно восточному календарю наступает Год Желтой Земляной Свиньи. Тотем этого года предъявляет особенные требования к праздничному столу. Рассказываем, как угодить Свинье, чтобы весь следующий год был богатым и сытным.

Стейк из говядины.
Стейк из говядины.
Открытые источники.

Свинья не капризна в еде, так что в выборе блюд можно дать волю фантазии. На столе могут быть и рыба, и мясо. Есть, конечно, и исключение. На праздник нельзя есть ничего, связанное со свининой: под запретом сало, ветчина, свиные колбасы, нарезка и паштеты.

Зато все остальные блюда могут быть представлены в самом широком ассортименте:

  • любая птица;
  • говядина, баранина;
  • все виды рыбы и икра;
  • любая дичь, кроме кабана;
  • овощные и мясные салаты;
  • зелень любого вида;
  • свежие, маринованные и соленые овощи;
  • фрукты в ассортименте;
  • самые разные мучные изделия;
  • алкогольные напитки, соки и воды.

Все мясо, кроме свинины можно варить, тушить, коптить и вялить. Оно может быть представлено в виде нарезки, паштетов, гуляша, отбивных, а также целыми запеченными кусками.

С одной стороны, Свинья есть все, и тем не менее достаточно разборчива. Она любит изобилие, но не любит большие порции. Так что если хочется угодить символу года, лучше сделать множество блюд в небольших количествах.

Обязательно на столе должно быть блюдо, которое наверняка понравится Свинье. Это травоядное животное, так что в праздник в изобилии должны присутствовать разнообразные овощи, фрукты и зелень.

В центре стола рекомендуют разместить глиняную или керамическую миску с пшеницей или пшеном. Эти злаковые культуры больше всего любит символ 2019 года. Обязательно поставьте на стол разный хлеб, в том числе и с отрубями.

Свинья предпочитает натуральную пищу, поэтому нужно отказаться от различных полуфабрикатов и фастфуда.

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