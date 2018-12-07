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Что подарить девочке на Новый год 2019. Идеи подарков для 10−13 лет

Выбор подарка для девочки на Новый год — сложная задача: важно учесть не только возраст ребенка, но и его увлечения. Altapress.ru подготовил несколько советов о том, что подарить на Новый год-2019 девочкам 10−13 лет..

Новый год, Рождество. Кошка у елки.
Новый год, Рождество. Кошка у елки.
СС0

Какой подарок выбрать для девочки 10 лет на Новый год?

Девочка в 10 лет обрадуется красивой кукле Барби, нарядам, семье и домику для нее. Кроме того, хороший подарком станет подходящая по возрасту настольная игра, наборы для рукоделия и опытов, ночник и красивый настенный декор.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

Что подарить девочке 11 лет на Новый год-2019?

Попробуйте подсмотреть, что 11-летняя девочка попросила у Деда Мороза. Если ребенок пожелал на Новый год неосуществимый подарок, можно попробовать подарить наборы для творчества. Детям в возрасте 11 лет важно создавать что-то самим. А еще 11-летнюю девочка наверняка порадует кигуруми — свободная плюшевая пижама в виде какого-то животного (панды, тигра, кролика и прочих).

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

Подарок для девочки 12 лет: чему отдать предпочтение?

Чтобы выбрать подарок 12-летней девочке на Новый год, лучше всего исходить из ее увлечений. Любит музыку? Подарите mp3-плеер или наушники. Обожает наряжаться и прихорашиваться? Подойдут наборы для ухода за волосами, устройства для укладки волос, косметика для легкого макияжа или духи. Занимается спортом? Тогда хорошим подарком будет сертификат в спортивный магазин.

Новый год. Пряничный домик.
Новый год. Пряничный домик.
СС0

Что подарить девочке 13 лет на Новый год 2019?

Выбрать подарок для девочки 13 лет довольно сложно. Это уже не ребенок, а подросток, настоящая юная леди. Это нужно учесть при выборе подарка.

Классические варианты — сумка, ювелирные украшения или бижутерия. В подарок 13-летней девочке лучше выбрать изящные украшения без лишнего декора и крупных камней. Подойдут прикольные футболки с яркими рисунками, плойка или выпрямитель для волос, спортивный инвентарь или гаджеты вроде фитнес-браслета.

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