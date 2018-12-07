Что подарить девочке на Новый год 2019. Идеи подарков для 10−13 лет

Выбор подарка для девочки на Новый год — сложная задача: важно учесть не только возраст ребенка, но и его увлечения. Altapress.ru подготовил несколько советов о том, что подарить на Новый год-2019 девочкам 10−13 лет..

Какой подарок выбрать для девочки 10 лет на Новый год?

Девочка в 10 лет обрадуется красивой кукле Барби, нарядам, семье и домику для нее. Кроме того, хороший подарком станет подходящая по возрасту настольная игра, наборы для рукоделия и опытов, ночник и красивый настенный декор.

Новый год. Гирлянда. СС0

Что подарить девочке 11 лет на Новый год-2019?

Попробуйте подсмотреть, что 11-летняя девочка попросила у Деда Мороза. Если ребенок пожелал на Новый год неосуществимый подарок, можно попробовать подарить наборы для творчества. Детям в возрасте 11 лет важно создавать что-то самим. А еще 11-летнюю девочка наверняка порадует кигуруми — свободная плюшевая пижама в виде какого-то животного (панды, тигра, кролика и прочих).

Новый год. Гирлянда. СС0

Подарок для девочки 12 лет: чему отдать предпочтение?

Чтобы выбрать подарок 12-летней девочке на Новый год, лучше всего исходить из ее увлечений. Любит музыку? Подарите mp3-плеер или наушники. Обожает наряжаться и прихорашиваться? Подойдут наборы для ухода за волосами, устройства для укладки волос, косметика для легкого макияжа или духи. Занимается спортом? Тогда хорошим подарком будет сертификат в спортивный магазин.

Новый год. Пряничный домик. СС0

Что подарить девочке 13 лет на Новый год 2019?

Выбрать подарок для девочки 13 лет довольно сложно. Это уже не ребенок, а подросток, настоящая юная леди. Это нужно учесть при выборе подарка.

Классические варианты — сумка, ювелирные украшения или бижутерия. В подарок 13-летней девочке лучше выбрать изящные украшения без лишнего декора и крупных камней. Подойдут прикольные футболки с яркими рисунками, плойка или выпрямитель для волос, спортивный инвентарь или гаджеты вроде фитнес-браслета.