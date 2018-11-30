Что подарить маме на Новый год 2019

Что подарить на Новый год маме — один из самых важных вопросов при подготовке к главному зимнему празднику. Поздравление для мамы должно содержать теплоту и нежность, а подарок — показать, как вы ее любите и цените. Altapress.ru подсказывает интересные идеи подарков маме на Новый год 2019.

Как выбрать подарок маме на Новый год 2019

Не верьте советам на форумах о том, что любая женщина хочет получить в подарок на Новый год колготки. Это не так. При выборе подарка маме очень важно учесть ее предпочтения и вкус. Колготки — не слишком оригинальный или приятный подарок.

Подарок маме на Новый год может быть практичным, недорогим, милым или памятным. Это зависит от ваших возможностей, усилий и фантазии.

Чтобы поздравить маму с Новым годом оригинально, выбросьте из головы стереотипы. Например, если мама делает много домашней работы, не обязательно дарить ей скатерть или фартук (даже самый красивый). Возможно, в праздник ей наоборот захочется отвлечься.

Подарки на Новый год для красоты и здоровья

Парфюмерия и декоративная косметика — неплохой подарок, но угадать с ним сложно. Гораздо проще выбрать ухаживающие средства. Универсальный подарок женщине на Новый год — профессиональная косметика для ухода за кожей или волосами.

Поздравить маму на Новый год можно и новыми ювелирными украшениями. Универсальный вариант подарка к Новому году для женщин практически всех возрастов — жемчужные бусы. Кроме того, подойдут серебряные и золотые изделия.

Еще одна идея подарка на Новый год — поход на сеанс массажа или посещение SPA. Такой подарок поможет расслабиться и настроиться на работу.

Новый год. Рождество. Подарок СС0

Практичные подарки на Новый год

Подумайте: возможно, ваша мама экономит на своем комфорте? Тогда хорошим подарком на Новый год может стать бытовая техника, например, миксер, мультиварка и прочее.

Важно, чтобы мама не узнала о цене подарка. Если устройство находится на гарантии, спрячьте чек у себя, при необходимости сами обменяйте товар. Ничто не должно омрачить новогоднее настроение!

А если мама разбирается в компьютерах и пользуется всякими гаджетами, то ей подойдет прикольный подарок на Новый год — подписка на книжные или музыкальные сервисы.

Подарки на Новый год 2019: душевные и недорогие

Если обстоятельства не позволяют вам видеться с мамой часто, то лучшим подарком на Новый год станет ваше время. Например, сходите с мамой на мастер-класс, в кино, на выставку, в танцевальную студию.

Кроме того, вы можете организовать вкусный ужин или посмотреть вместе интересный фильм.