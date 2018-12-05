Что подарить на Новый год 2019? Идеи подарков для мужчин

Идеи подарков для мужчин на Новый год-2019
Перчатки для сенсорных экранов.
Это необходимая вещь зимой: перчатки позволяют пользоваться смартфоном, не оголяя рук на морозе. Практичный и нужный подарок для мужчины на Новый год.
Футболка.
Базовая вещь в гардеробе многих мужчин, которая не бывает лишней. В подарок на Новый год можно выбрать необычную футболку с ярким рисунком или даже заказать индивидуальный дизайн (например, с портретом любимого исполнителя или героем фильма).
Экшн-камера.
Такой подарок на Новый год особенно пригодится путешественнику или спортсмену. Это довольно дорогой, но крутой подарок для любимого мужчины.
Персональный подарок.
Это может быть уникальный журнал, в котором все статьи и фотографии посвящены жизни мужчины, может быть портрет, шарж, стихотворение или даже статуэтка, слепленная по фотографии парня. Такой подарок на Новый год покажет мужчине, насколько он дорог для вас и как много сил вы готовы приложить, чтобы порадовать его.
Фитнес-браслет.
Этот гаджет позволяет следить за работой организма, фиксирует достижения, будит по утра и так далее. Этот подарок мужчине на Новый год можно отнести к категории «мотивирующих» подарков.
Внешний аккумулятор (power bank).
Позволяет быстро зарядить телефон, где бы ты ни находился. Хороший, практичный подарок на Новый год для парня или мужа.
Подарок для хобби.
Ваш парень (муж) увлекается рыбалкой или охотой, занимается спортом, играет в компьютерные игры? Сделайте ему на Новый год-2019 подарок, связанный с этим увлечением. Главное — убедитесь, что мужчина не планирует сделать такой подарок на Новый год себе сам.
Как узнать, что подарить мужчине на Новый год 2019?
Есть несколько способов узнать, что мужчина хотел бы получить в подарок на Новый год-2019.
- Спросить у парня (мужа), что он хотел бы получить в подарок на Новый год.
- Пойти вместе по магазинам и смотреть, у каких витрин или товаров останавливается мужчина. Внимательно слушать: может быть, он проговорится, или даже намекнет.
- Убедить составить список желаний и выбрать что-то оттуда.
- Посоветоваться с его друзьями.