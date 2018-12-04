День заказов подарков Деду Морозу: как написать письмо

4 декабря отмечают День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Праздник посвящен всем, кто любит Новый год. Рассказываем, что нужно делать в этот день и как написать письмо Деду Морозу.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу: что за праздник

4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, открываются специальные почтовые учреждения, где дети и взрослые могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Эта дата выбрана неспроста. Считается, что времени с 4 декабря до Нового года хватит, чтобы письма дошли до адресата, пишет calend.ru.

Вне зависимости от того кто и когда написал письмо, Дед Мороз ко всем посланиям относится внимательно. Сказочная Почта отвечает на все письма, на которых указан обратный адрес.

Как написать письмо Деду Морозу

Бумажное письмо можно отправить на адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза, пишет calend.ru.

Электронное письмо Деду Морозу можно отправить на сайте www. pochta-dm.ru в разделе «Написать письмо».

Если ответ на письмо не пришел, то нужно проверить в электронной почте папку «Спам». Возможно, сообщение по ошибке могло попасть туда. Также это может произойти из-за неверного указания электронного адреса.