3 экспресс прически на Новый год-2019

В последнюю неделю перед Новым годом придется изрядно потрудиться, чтобы найти свободного мастера и записать на прическу. Большинство барнаульских салонов красоты уже закрыли запись до января — 2019. Тем, кто не успел на укладку советуем не отчаиваться — altapress.ru предлагает подборку легких причесок на Новый год.

Чтобы заполучить красивую прическу на Новый год, не обязательно обращаться за помощью к специалисту. Достаточно иметь по рукой расческу, набор маленьких резинок, невидимки и лак для волос. Для того, чтобы каждый из образов получился лучше, советуем предварительно сделать легкие волны прибегнув к помощи бигуди или плойки.

То, чего боятся все, кто делает прическу самостоятельно — торчащие прядки волос. Это проблему можно обыграть по-разному. Специально выпустите ещё несколько прядок, чтобы создать вид небрежной укладки. А затем накрутите выпущенные пряди. Второй вариант — заколоть прядку при помощи красивой заколки.

Хотите чтобы глядя на вашу прическу можно было смело предположить, что вы потратили на укладку не одну упаковку лака? Если нет, то используйте мусс для укладки. Нанести его на сухие, подготовленные к прическе волосы. Затем аккуратно расчешите и смело приступайте к осуществлению задуманного.