Елочка, гори! Какие новогодние спектакли покажут в Барнауле

До Нового года осталось несколько недель. «СК» выяснил, где пройдут праздничные елки и спектакли. Для детей и взрослых.

Страна чудес

На «Алису в Зазеркалье» приглашает Театр драмы. Зрителям расскажут историю веселой девочки, любившей играть с шаловливым кроликом. Вместе они попадают в волшебную страну.

Там все наоборот. Мысли, слова, поступки. Мир — большая шахматная доска.

Даты — 24, 25 и 31 декабря, 1,2 и 3 января.

Начало в 11:00 и 14:00.

Цена билета: 200−350 рублей.

Много котиков

Спектакль «Щелкунчик и кошки» пройдет в ДК Моторостроителей 26 декабря. В нем сыграют 50 кошек из московского театра Юрия Куклачева. Они исполнят множество трюков под музыку композитора Петра Чайковского.

Кот. Глаза кошачьи СС0

«Это будет драма, классический балет, цирковая клоунада», — говорится в анонсе.

Театр Куклачева — обладатель Золотого кубка мира и приза «Золотой феномен», а также носит звание самого оригинального. Он основан в 1990 году.

Начало в 18:00.

Цена билета: 600−1600 рублей.

Кай и Герда

Сказку «Снежная королева» можно посмотреть в Алтайском музыкальном театре 3 и 4 января. Это история о верной дружбе, преданности и надежде, способных растопить лед предательства. Кай попадает в оковы ледяной правительницы, но Герда не оставляет его в беде.

Режиссер постановки — Константин Яковлев. На сцене выступят Михаил Басов, Владимир Давыдов, Леонид Титов, Виктория Гальцева, Зинаида Черных и другие актеры.

Начало в 10:00 и 13:00.

Цена билета: от 250 рублей.

Лепестки и тайны

Спектакль «Аленький цветочек» пройдет в Барнаульской филармонии 3 и 4 января. Перед зрителями предстанут купцы, восточные торговые гости, заморские красавицы, необычные механические слуги и загадочные сады.

Филармония Алтайского края. philharmonia-barnaul.com

Все они сплетены в сюжете старой поучительной сказки о человеческих ценностях.

Начало в 11:00 и 13:00.

Цена билета: от 250 рублей.

Лед и пламя

Спектакль «Морозко» Ильи Авербуха сыграют в Титов-Арене 7 января. Это волшебная сказка о дружбе и любви, в которой добро победит зло, рассказывают организаторы.

Морозко спасает Настеньку от разбойников в лесу. Также среди героев — Жар-Птица, Царица-Ночь, Леди Яга, стрессоустойчивый Кощей, Иван-Стрелец, властная Агрипина и коварный Месяц. Роли исполнят чемпионы по фигурному катанию.

«Вместе с героями сказки захочется пуститься в пляс… Впечатлит выспыхнувший на льду пожар», — утверждают в афише.

Начало в 14:00 и 18:00.

Цена билета: 2−3,5 тыс. рублей, детям до 3 лет без предоставления место — бесплатно.

Игра света

Световое шоу Театра Николая Зыкова покажут в ДК Моторостроителей 7 января. Зрителям обещают интерактивное представление с марионетками и разными куклами.

«Это путешествие в мир современного кукольного искусства, где каждая миниатюра — новый неожиданный поворот, раскрывающий уникальные возможности жанра», — говорится в описании.

Куклы. СС0

Николай Зыков — артист мировой сцены, режиссер и автор более 20 кукольных программ.

Начало в 12:00.

Цена билета: 500−1200 рублей.

Кабы не было зимы

«Новые приключения в Простоквашино» — спектакль в Алтайском музыкальном театре, который станет продолжением повести Эдуарда Успенского.

В нем персонажей покажут в неожиданном свете. Получится деревенский детектив, который не обойдется без Деда Мороза, Снегурочки и… Зловещих, хитроумных захватчиков.

Шарик , «Зима в Простоквашино». Кулинария , готовка. Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино».

В ролях — Андрей Булгаков, Антон Попов, Насими Нариманов, Сергей Автоманов, Михаил Лямин и другие.

Даты представления — 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 декабря, 7 и 8 января.

Начало в 10:00 и 13:00.

Цена билета: от 250 рублей.

«Огниво»

По мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. В Молодежном театре она приобрела «неожиданную для детского спектакля форму».

Солдат и принцесса преодолевают множество препятствий на пути к любви и счастью. Композитор мюзикла — Олег Михайлов, а стихи написал Лев Яковлев. Спектакль пройдет 25 декабря.

Театр. Кресла. Зрительный зал СС0

«Вы обязательно полюбите не только положительных персонажей, но и коварную Ведьму, капризного принца Апчхи и даже страшных собак», — уверяют на сайте театра.

Начало в 11:00 и 13:30.

Цена билета: 250−350 рублей.