12 декабря
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Новый год

Елочка, гори! Какие новогодние спектакли покажут в Барнауле

До Нового года осталось несколько недель. «СК» выяснил, где пройдут праздничные елки и спектакли. Для детей и взрослых.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Страна чудес

На «Алису в Зазеркалье» приглашает Театр драмы. Зрителям расскажут историю веселой девочки, любившей играть с шаловливым кроликом. Вместе они попадают в волшебную страну.

Там все наоборот. Мысли, слова, поступки. Мир — большая шахматная доска.
Даты — 24, 25 и 31 декабря, 1,2 и 3 января.

Начало в 11:00 и 14:00.
Цена билета: 200−350 рублей.

Много котиков

Спектакль «Щелкунчик и кошки» пройдет в ДК Моторостроителей 26 декабря. В нем сыграют 50 кошек из московского театра Юрия Куклачева. Они исполнят множество трюков под музыку композитора Петра Чайковского.

Кот. Глаза кошачьи
Кот. Глаза кошачьи
СС0

«Это будет драма, классический балет, цирковая клоунада», — говорится в анонсе.

Театр Куклачева — обладатель Золотого кубка мира и приза «Золотой феномен», а также носит звание самого оригинального. Он основан в 1990 году.

Начало в 18:00.
Цена билета: 600−1600 рублей.

Кай и Герда

Сказку «Снежная королева» можно посмотреть в Алтайском музыкальном театре 3 и 4 января. Это история о верной дружбе, преданности и надежде, способных растопить лед предательства. Кай попадает в оковы ледяной правительницы, но Герда не оставляет его в беде.

Режиссер постановки — Константин Яковлев. На сцене выступят Михаил Басов, Владимир Давыдов, Леонид Титов, Виктория Гальцева, Зинаида Черных и другие актеры.

Начало в 10:00 и 13:00.
Цена билета: от 250 рублей.

Лепестки и тайны

Спектакль «Аленький цветочек» пройдет в Барнаульской филармонии 3 и 4 января. Перед зрителями предстанут купцы, восточные торговые гости, заморские красавицы, необычные механические слуги и загадочные сады.

Филармония Алтайского края.
Филармония Алтайского края.
philharmonia-barnaul.com

Все они сплетены в сюжете старой поучительной сказки о человеческих ценностях.

Начало в 11:00 и 13:00.
Цена билета: от 250 рублей.

Лед и пламя

Спектакль «Морозко» Ильи Авербуха сыграют в Титов-Арене 7 января. Это волшебная сказка о дружбе и любви, в которой добро победит зло, рассказывают организаторы.

Морозко спасает Настеньку от разбойников в лесу. Также среди героев — Жар-Птица, Царица-Ночь, Леди Яга, стрессоустойчивый Кощей, Иван-Стрелец, властная Агрипина и коварный Месяц. Роли исполнят чемпионы по фигурному катанию.

«Вместе с героями сказки захочется пуститься в пляс… Впечатлит выспыхнувший на льду пожар», — утверждают в афише.

Начало в 14:00 и 18:00.
Цена билета: 2−3,5 тыс. рублей, детям до 3 лет без предоставления место — бесплатно.

Игра света

Световое шоу Театра Николая Зыкова покажут в ДК Моторостроителей 7 января. Зрителям обещают интерактивное представление с марионетками и разными куклами.

«Это путешествие в мир современного кукольного искусства, где каждая миниатюра — новый неожиданный поворот, раскрывающий уникальные возможности жанра», — говорится в описании.

Куклы.
Куклы.
СС0

Николай Зыков — артист мировой сцены, режиссер и автор более 20 кукольных программ.

Начало в 12:00.
Цена билета: 500−1200 рублей.

Кабы не было зимы

«Новые приключения в Простоквашино» — спектакль в Алтайском музыкальном театре, который станет продолжением повести Эдуарда Успенского.

В нем персонажей покажут в неожиданном свете. Получится деревенский детектив, который не обойдется без Деда Мороза, Снегурочки и… Зловещих, хитроумных захватчиков.

Шарик, &quot;Зима в Простоквашино&quot;. Кулинария, готовка.
Шарик, «Зима в Простоквашино». Кулинария, готовка.
Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино».

В ролях — Андрей Булгаков, Антон Попов, Насими Нариманов, Сергей Автоманов, Михаил Лямин и другие.

Даты представления — 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 декабря, 7 и 8 января.

Начало в 10:00 и 13:00.
Цена билета: от 250 рублей.

«Огниво»

По мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. В Молодежном театре она приобрела «неожиданную для детского спектакля форму».

Солдат и принцесса преодолевают множество препятствий на пути к любви и счастью. Композитор мюзикла — Олег Михайлов, а стихи написал Лев Яковлев. Спектакль пройдет 25 декабря.

Театр. Кресла. Зрительный зал
Театр. Кресла. Зрительный зал
СС0

«Вы обязательно полюбите не только положительных персонажей, но и коварную Ведьму, капризного принца Апчхи и даже страшных собак», — уверяют на сайте театра.

Начало в 11:00 и 13:30.
Цена билета: 250−350 рублей.

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