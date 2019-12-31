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Если пришла беда: куда звонить в Барнауле в экстренной ситуации

Новогодние праздники в России, как известно — «горячая пора». В период длительного отдыха, к несчастью, зачастую происходят самые разные ЧП. И поэтому, необходимо знать, куда нужно звонить в экстренной ситуации.

Диспетчер в пожарной части.
Диспетчер в пожарной части.
Анна Зайкова

В Барнауле для решения неотложных вопросов следует звонить по следующим номерам экстренных и диспетчерских служб:

Единая дежурная диспетчерская служба города- 29−91−88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25.

Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) — 28−22−00.
Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) — 29−91−88, 38−06−16.
Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) — 59−97−10.
Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула — 50−43−60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети).
Диспетчерская ООО «Эко-Комплекс» — 50−45−34 (вопросы вывоза бытовых отходов).

Телефон. Связь.
Телефон. Связь.
СС0

Дежурная часть ГИБДД г. Барнаула — 39−35−86.
Аварийный комиссариат — 88007000070.
Барнаульский автовокзал (единая справочная) — 61−79−79.
Железнодорожный вокзал — 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный).
Аэропорт Барнаула — 54−30−09.
Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) — 46−99−86.
Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) — 717−820, 558−866.

Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона — 101)
Полиция — 02
Скорая помощь — 03
Аварийная газовая служба — 04
Аварийная газовая служба (природный газ) — 43−55−55
«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 65−82−19
Экстренный вызов спецслужб — 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).

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