Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 декабря -7°C
Новый год 2019
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Новый год
254

Гирлянды и светящиеся олени: как Барнаул украшают к Новому Году

В Индустриальном районе Барнаула появились первые тематические украшения к Новому году и Рождеству, пишет официальный сайт города.

Барнаул украшают к Новому Году-2019.
Барнаул украшают к Новому Году-2019.
barnaul.org

На витринах торговых центров уже можно увидеть праздничную иллюминацию, а возле входов в магазины — нарядные новогодние ели. На фасадах предприятий появились светящиеся снежинки, гирлянды, разноцветная иллюминация.

Самую большую ель в районе установили в парке «Лесная сказка». Ее высота более 14 метров. На вершине праздничного дерева установили звезду. Вход в парк украшает новая композиция из зеленой светящейся бахромы.

Улицу Энтузиастов украсили новогодние фигуры оленей со стальным крашенным каркасом и светодиодными гирляндами.

А около кондитерской фабрики появился традиционный новогодний городок со сказочными фигурами и елями, переливающимися разноцветными огнями.

Завершить новогоднее оформление в Барнауле планируют до 19 декабря.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость