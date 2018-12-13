Гирлянды и светящиеся олени: как Барнаул украшают к Новому Году

На витринах торговых центров уже можно увидеть праздничную иллюминацию, а возле входов в магазины — нарядные новогодние ели. На фасадах предприятий появились светящиеся снежинки, гирлянды, разноцветная иллюминация.
Самую большую ель в районе установили в парке «Лесная сказка». Ее высота более 14 метров. На вершине праздничного дерева установили звезду. Вход в парк украшает новая композиция из зеленой светящейся бахромы.
Улицу Энтузиастов украсили новогодние фигуры оленей со стальным крашенным каркасом и светодиодными гирляндами.
А около кондитерской фабрики появился традиционный новогодний городок со сказочными фигурами и елями, переливающимися разноцветными огнями.
Завершить новогоднее оформление в Барнауле планируют до 19 декабря.